Els propers dies, les nevades tornaran a fer acte de presència a partir d'aquest dijous, però s'intensificaran els propers dies fins dilluns.

Les àrees més elevades del Pirineu serà una de les zones on s'esperen acumulacions destacades. Amb el descens de les temperatures, la neu també serà visible a zones del Prepirineu.

Comarques com l'Alt Urgell, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya o la Garrotxa seran les més afectades per les nevades.

AFECTACIONS A TOTA ESPANYA



El canvi en les condicions meteorològiques d?Espanya s?espera per dijous, quan arrencaran les primeres pluges a Galícia i altres comunitats del nord-oest. Aquestes precipitacions no seran particularment intenses, però prepararan el terreny per a sistemes més actius que esperem durant el cap de setmana.

Els fronts que es formin a partir de divendres i els dies següents portaran pluges més intenses. A més, amb l'entrada d'aire fred, aquestes precipitacions es convertiran en neu a les àrees muntanyoses més elevades.

El model europeu ECMWF preveu nevades a diversos punts del país, persistint fins a finals de la setmana que ve. Aquestes inclouen Galícia, Astúries, Cantàbria, Navarra, Aragó, La Rioja, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Andalusia i, com ja esmentem, Catalunya.