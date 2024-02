El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Ramon Canal @ep

El CatSalut ha acceptat a través de la seva asseguradora indemnitzar una família amb 1,5 milions d?euros per les seqüeles d?un nen d?un any que va quedar paraplègic després d?una operació.

El Jutjat de Primera Instància 48 de Barcelona ha certificat l'acord entre el CatSalut i els pares del menor en una interlocutòria consultada aquest dijous, un acord que implica que el litigi no arribarà a judici.

El menor va ser operat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el juliol del 2019, quan tenia un any, amb una "cirurgia senzilla i ambulatòria consistent a fer baixar el testicle dins de l'escrot", ha indicat en un comunicat l'associació El Defensor del Pacient, que representa la família.

Tot i això, "la deficient assistència sanitària, que es va denunciar, va provocar una greu infecció del canal medul·lar que ha comportat la paraplegia i altres greus seqüeles que pateix el menor", ha lamentat l'associació.

L'endemà de l'operació el menor va tornar a ingressar a l'hospital amb febre i malestar, que van ser diagnosticats com a sèpsia, i després de set dies en cures intensives se li va detectar "un bultoma a la zona lumbar, on se li havia fet la punció" per a l'anestèsia locoregional".

Li van fer un cultiu que va donar positiu per a E. Coli, un bacteri que viu a l'intestí, per la qual cosa la família creu que durant l'anestèsia, "com a conseqüència d'una deficient tècnica asèptica durant la punció, li van inocular bacteris d'origen intestinal ( E. Coli) al lloc on es va procedir a l'anestèsia, la columna”.

"Cap tipus de negligència"



Fonts de l'Hospital Sant Joan de Déu han remarcat que en aquest cas "no s'ha demostrat cap mena de negligència mèdica".

"De manera infreqüent l'actuació assistencial pot derivar en danys i complicacions, no vol dir que hi hagi mala pràctica", han afegit, i han afirmat que aquest ha estat el cas i per això l'asseguradora ha optat per compensar la família.