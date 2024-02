Julio Iglesias @ep

Netflix i Julio Iglesias han arribat a un acord per portar la vida del cantant a la pantalla. L'artista participarà, per primera vegada, en el procés creatiu d'una ficció "on ho contarà tot sobre la seva vida i la seva increïble trajectòria musical".

Així ho ha donat a conèixer aquest dijous la plataforma de contingut audiovisual, que ha avançat que la ficció ja es troba en fase de desenvolupament i explicarà com Julio Iglesias es va convertir “en el primer artista no anglosaxó que va aconseguir entrar al mercat nord-americà i asiàtic , i com va arribar a ser una estrella universal que està entre els cinc venedors més grans de discos de la història".

Netflix ha posat en valor que, en els seus més de 55 anys de trajectòria, Julio Iglesias ha enregistrat i cantat en 12 idiomes i "ha connectat els fans de tot el món, convertint-se en el primer artista espanyol amb abast universal que va aconseguir que els seus cançons es cantaran a tot el planeta".

"Després de tantes especulacions, llibres i documentals en què no he participat, per primera vegada he decidit explicar la veritat de la meva vida a una companyia universal com Netflix. Després de meditar-ho molt, una carta molt emocionant que em va enviar Bela Bajaria, vicepresidenta de continguts de Netflix, va ser suficient per convèncer-me que Netflix era la companyia ideal per realitzar aquest projecte. Em sento agraït a tanta gent de tants països que m'han donat suport i impulsat la meva vida", ha afirmat Julio Iglesias.

Per la seva banda, el vicepresident de continguts de Netflix, Diego Ávalos, ha afegit: “Estem molt agraïts per la seva generositat. Tots sabem que el seu talent i la seva tenacitat són únics al món. Ara tindrem l'oportunitat de veure més enllà de els llums, les fotos a les revistes, els discos d'or i conèixer en profunditat una persona excepcional que ha acompanyat i acompanyarà moltes generacions de qualsevol racó del planeta”.

Netflix ha destacat que Iglesias va començar a les categories juvenils del Reial Madrid i va acabar la seva carrera de Dret fins que un accident va acabar amb la seva carrera com a futbolista. "Uns anys després, va acabar convertint-se en un dels artistes més grans de la història de la música contemporània", ha postil·lat.

Als anys 70, ha apuntat la plataforma, Julio Iglesias "es va forjar com a artista a molts països però va ser als 80 quan va aconseguir batre tots els rècords, va arribar als cinc continents i es va convertir en l''Artista estranger més popular de la Xina' ".

Entre els premis que ha rebut, Netflix ha posat el focus al Guinness dels Rècords com l''Artista llatí que més discos ha venut al món' i on li va concedir l'Acadèmia Nacional d'Arts i Ciències de l'Enregistrament d'Estats Units a tota la seva carrera (Lifetime Achievement).

"Va ser el creador d'un estil únic que l'ha convertit en una llegenda viva de la música que ha aconseguit connectar amb milions de fans a tot el món i que ha compartit escenari amb artistes de tot el planeta com Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, entre d'altres”, ha conclòs la companyia.