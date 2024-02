Domino's Pizza

Una oferta de treball de Domino's Pizza s'ha tornat viral a les xarxes socials. La companyia nord-americana de menjar ràpid busca contractar una persona a Espanya que estigui dos dies tastant i valorant les seves pizzes, i en pagarà 1.000 euros. "T'imagines que la teva feina sigui menjar pizza?", assegura l'oferta laboral.

"Si creus que ets la persona més fan de la pizza i no et deixes ni les vores, vols menjar pizza gratis ia més cobrar per això. Sí, aquesta és la feina dels teus somnis", es pot llegir a l'oferta laboral publicada a Infojobs .

De moment, ja hi ha més de 3.000 candidats inscrits a aquesta oferta. A Domino's Pizza ofereixen 1.000 euros per les dues jornades de treball com a "catador de pizzes". Un dels dies serà presencial, i la persona contractada podrà conèixer com funciona un restaurant de la companyia per dins. El segon dia serà de teletreball perquè tant el treballador com els seus amics puguin tastar totes les pizzes des de casa.

A més, l'oferta laboral inclou "el viatge d'anada i tornada des de casa teva. Estigui on sigui, i allotjament inclòs", per la qual cosa poden participar persones de tot Espanya.

Però el somni dels pizzers no s'acaba aquí. Qui resulti seleccionat tindrà “un any de pizza gratis a domicili”. "¿Es pot demanar més?", pregunten des del Domino's.



Només hi ha una vacant disponible per a aquesta oferta de treball i segurament milions d'amants de la pizza a Espanya. Així que sí que vols ser l'afortunat, corre a apuntar-te a l'oferta publicada a la web d'Infojobs. Sort!

Per inscriure's a l'oferta, feu click en aquest enllaç .