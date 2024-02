Foto: Europa Press

En una setmana marcada per l' aprovació de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.134 euros al mes, el Govern de Pedro Sánchez també ha donat llum verda a diverses mesures, en matèria laboral, menys conegudes però igualment rellevants.

Això és degut a la transposició de la normativa europea en matèria de treball, que marca certes pautes que les empreses han de seguir en les contractacions i en altres aspectes.

Així doncs, la normativa espanyola detalla que les empreses hauran de fer sempre els contractes per escrit independentment de la durada i indicar, de manera clara, aspectes com la durada i distribució de la jornada i del període de prova.

Segons ha explicat aquesta setmana, la ministra Yolanda Díaz, si la companyia no deixa clara aquesta informació, s'entendrà que el treballador és indefinit a temps complet. Aquesta obligació també s'aplica als contractes inferiors a quatre setmanes. Per aconseguir-ho, el govern espanyol modificarà larticle 4 de lEstatut dels Treballadors.

El període de prova es limita a un màxim de 6 mesos per a professionals que estiguin titulats (en qualsevol modalitat) ia 2 mesos com a màxim per a la resta. En el cas dels contractes temporals i de durada determinada, si són subscrits per un període igual o superior a sis mesos, el període de prova no pot excedir un mes. Els convenis col·lectius no poden perllongar la durada daquests períodes de prova.

Pel que fa a les hores extra, s'han de demanar amb un mínim de 3 dies de preavís i que en cas que acabin no fent-se (sense respectar el termini de 72 hores) s'hauran de cobrar igualment.

La nova normativa espanyola també apunta que l' empresa no podrà impedir que el treballador o la treballadora tingui una altra activitat laboral fora (pluriocupació) ni fer servir aquesta hipòtesi com un argument per donar-li un tracte desfavorable.

Daltra banda, qualsevol treballador amb una antiguitat superior als 6 mesos en una empresa podrà demanar ocupar una vacant a temps complet que puguin aparèixer, sempre que siguin duna jornada superior a la que exerceixi.

SANCIONS PER INCOMPLIMENT

De la mateixa manera, el Govern ha anunciat les sancions davant dels possibles incompliments d'alguns dels punts vists anteriorment.

Així, serà sancionable no donar resposta per escrit a les sol·licituds de cobrir llocs vacants, es considerarà infracció greu no donar una resposta escrita al treballador sobre allò que es considera essencial per a l'exercici de les seves funcions i es perseguirà (considerant infracció molt greu) la discriminació per estar en situació de pluriocupació.