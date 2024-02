Philippe Caubère / Wikipedia Commons

L'actor francès Philippe Caubère , reconegut per les seves actuacions en pel·lícules com Molière (1978) i La glòria del meu pare (1990), s'enfronta a càrrecs per abús sexual de dos menors i per corrupció d'una tercera víctima.

Caubère, de 73 anys, ha comparegut davant del jutge aquest dimarts passat en règim de detenció provisional a Val-de-Marne, segons ha informat el diari francès "Le Parisien" aquest dijous passat. Després d'aquesta compareixença, va quedar imputat.

L'actor està subjecte a vigilància judicial i se li ha prohibit treballar amb menors. Els delictes més greus de què se l'acusa, agressió sexual i violació de menors d'edat més grans de 15 anys, van tenir lloc entre el 2010 i el 2011 en el cas de la primera víctima, i al voltant del 2012 per a la segona.

A més, se li imputa el càrrec de corrupció de menors en relació amb una tercera persona, per fets comesos entre el 2019 i el 2021.

El 2018, Caubère va enfrontar acusacions d'agressió sexual per part de l'actriu Solveig Halloin, les quals van ser desestimades a causa de la manca de proves. Més tard, l'actor va guanyar una demanda per difamació contra Halloin.

#METOO FRANCÈS

Després de la revelació de múltiples acusacions contra Gèrard Depardieu , el moviment feminista a França està experimentant un augment significatiu en la quantitat de figures públiques que ocupen titulars a causa de denúncies en contra.

Ara, Caubère es troba al centre d'atenció del moviment #MeToo francès. Recentment, també s'han aixecat acusacions contra Benoît Jacquot, que ha estat denunciat per violació per part de Judith Godrèche, quan aquesta última tenia tan sols 14 anys.