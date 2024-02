El grup Nebulossa posa després de guanyar el Benidorm Fest 2024, al Mirador del Castell, a 4 de febrer del 2024, a Benidorm, Alacant, Comunitat Valenciana (Espanya). - Joaquín P. Reina - Europa Press

La delegada d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de RTVE, Montserrat Boix, ha anunciat aquest divendres 9 de febrer que ha dimitit del càrrec després de l'elecció de 'Zorra' per representar Espanya al Festival d'Eurovisió.

"He dimitit perquè no puc assumir aquesta posició, El meu primer treball com a delegada va ser canviar les bases del BenidormFest per mandat de @1JMPTornero després de polèmica de SloMo. Demano perdó a les víctimes de #violenciadegénero. Zorra ni és empoderament per a les dones, ni feminisme ", ha escrit a través del seu compte de X.

L'elecció del tema de Nebulossa ha estat criticada per un dels corrents del feminisme a Espanya, que considera que la cançó "no és cultura, és exalçament del masclisme més safi". Per contra, ha estat defensada pel moviment LGTBI, pel president del Govern, Pedro Sánchez i per diversos ministres.

RTVE ha anunciat que traduirà el tema a diversos idiomes i que el canal oficial de Nebulossa a Youtube anirà incloent el videoclip de la cançó amb els subtítols en els corresponents idiomes traduït a diversos idiomes, on ja es pot veure el vídeo amb la lletra en anglès. Tot i això, RTVE ha informat que la cançó que Nebulossa interpretarà a la final d'Eurovisió l'11 de maig a l'escenari de Malmö (Suècia) serà "la mateixa versió que van presentar al Benidorm Fest" i que li va valer la victòria al concurs musical .

Boix, que ocupava aquest càrrec des de l'agost del 2022, és coaturora de la Guia de RTVE publicada per l'Observatori i editora d'Igualtat. És llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985) i té el títol d'especialista en polítiques d'igualtat de la Universitat Carlos III de Madrid (2019).

Després d'iniciar la seva carrera professional a Radio Miramar de Barcelona el 1986, es va incorporar als Serveis Informatius de TVE especialitzant-se en informació internacional. També ha fet nombrosos treballs sobre la situació dels drets de les dones. Ha estat enviada especial de TVE a Algèria, campaments de refugiats sahrauís, Marroc, Egipte, Afganistan, Guatemala i Bangla Desh. Des del 2019 era redactora del Canal 24 Hores.

Ha estat secretària d'Igualtat i Drets Civils d'UGT RTVE participant a la Comissió d'Igualtat de RTVE ia l'Observatori d'Igualtat de RTVE des de la seva creació el 2017. El 2021-2022 ha format part de la Comissió Negociadora del II Pla d'Igualtat entre dones i homes de RTVE aprovat el març del 2022.

Entre els premis que ha rebut hi ha el Premi AMECO de Comunicació (2000); Premi Rosa Manzano (2001); Premi al Reconeixement en la tasca periodística més destacada a l'eradicació de la violència de gènere de l'Observatori Contra la Violència Domèstica del Consell General del Poder Judicial (2005); Premi Nicolás Salmerón de Drets Humans per la defensa dels drets de la dona (2009); Premi Isonomia contra la violència de gènere de la Universitat Jaume I (2011); Premi Comunicació No sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (2015) i el X Premi Participant Creem Espais d'Igualtat a la categoria de Comunicació del Consell de les Dones del municipi de Madrid (2017).