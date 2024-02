Johnny Deep - Disney

Elon Musk segueix expandint les seves polèmiques al món del cinema i les sèries. Després d'ajudar Gina Carano per emprendre accions legals contra Disney pel seu acomiadament a The Mandalorian, l'amo de X (Twitter) torna a fer fora pestes de la Casa del Ratolí. En aquesta ocasió a causa dels rumors que circulen sobre el reinici de Pirates del Carib, amb Ayo Edebiri reemplaçant Johnny Depp al paper principal.



L'última vegada que l'actor solcava els mars com el disbarat capità Jack Sparrow va ser el 2017 amb La venjança de Salazar. Després de la tíbia acollida de la pel·lícula, que encara que va recaptar 800 milions de dòlars a la taquilla no va repetir l'èxit de les anteriors, l'estudi va optar per replantejar-se el futur de la franquícia.



En aquest sentit, l'escàndol de Deep amb la seva exdona, Amber Heard, i la posterior batalla judicial amb acusacions creuades de violència domèstica, va jugar un paper crucial perquè Disney busqués portar Pirates del Carib més enllà de les aventures de Jack Sparrow. Després de rumors sobre un possible reinici amb protagonistes femenines i un repartiment encapçalat per Margot Robbie, i possibles seqüeles amb salts temporals, no va ser fins al juny del 2023 quan Sean Bailey, un dels executius de la companyia, revelava a The New York Times que hi havia plans per a una nova entrega.



De fet, les últimes informacions assenyalen que l'estudi estaria considerant reemplaçar Depp a favor d'Edebiri, al nou capítol de la saga de Pirates del Carib, on assumiria el paper d'Anne. En aquest sentit, el nom del personatge podria ser una al·lusió clara a la llegendària pirata d'estirp irlandesa, Anne Bonny.



Tot i això, la possible elecció de l'actriu nord-americana, guanyadora d'un Emmy i un Globus d'Or per interpretar Sydney Ademu a la sèrie de FX, The Bear, és una cosa que no ha fet ni mica de gràcia a Musk.



Després de fer-se ressò de la notícia, l'empresari, que sembla persistir en l'afany de mantenir una croada contra Disney i la seva, segons la seva opinió, excessiva correcció política i agenta 'woke', no ha dubtat a carregar novament contra la companyia. I per això ha utilitzat, com no podia ser d'una altra manera, la seva pròpia xarxa social en el seu propi perfil de X, que “Disney fa pudor”.