Foto: Freepik

L'any passat, es van registrar més de vuit milions de baixes laborals, amb un cost proper als 14.000 milions d'euros. Aquest panorama ha portat la Seguretat Social a reconèixer que les mútues d'accidents de treball estan més ben equipades per supervisar les absències laborals, especialment les d'origen traumatològic, que representen la majoria de les baixes a Espanya.



La comunicació, que ja ha estat compartida amb empresaris i sindicats, detalla que aquests convenis es limiten als casos d'incapacitat temporal (IT) derivats de patologies musculoesquelètiques d'origen traumatològic . Aquestes patologies s'especificaran al conveni, i la cobertura estarà a càrrec de les mútues, tot amb l'objectiu de facilitar la ràpida recuperació de la salut del treballador.

La Seguretat Social vol que la intervenció de les mútues es produeixi en els processos d'incapacitat que excedeixen la durada prevista, sempre amb el consentiment del pacient.

Per això, les mútues han estat oferint durant anys assistència sanitària en aquest àmbit, on tenen especialització, i emetent altes mèdiques en casos de malaltia comuna i accidents no laborals.

UN TERMINI DE CINC DIES

Tot i la sol·licitud de les mútues, les altes mèdiques continuaran sent responsabilitat dels metges de la Seguretat Social. Això queda clar en la comunicació emesa pel Ministeri, on s'especifica que si les mútues consideren que el treballador està en condicions de rebre l'alta, els serveis de salut de les comunitats autònomes respondran aquesta sol·licitud en un termini de cinc dies. Per a aquest propòsit, s'establirà una comissió de seguiment que revisarà el nou full de ruta semestralment.

El nou enfocament té com a fita agilitzar la recuperació de la salut del treballador i evitar la pèrdua de sou quan treballi en una empresa que no complementi el 100% de la prestació per incapacitat temporal (IT). A més de reduir la despesa pública, la qual és la segona més alta després de les pensions.



Tot i l'avenç aconseguit per la nova titular de la Seguretat Social, les mútues han expressat la seva preocupació per haver estat reclamant la seva participació en els processos durant anys.

En el decurs de l'any 2023, es van registrar més de 8,2 milions de baixes, i el cost total de l'absentisme va assolir els 142.000 milions d'euros, segons dades proporcionades per AMAT, la patronal de les mútues, avançades per ABC .

L'impacte econòmic de les baixes per malaltia no es limita només a la suma de les prestacions per incapacitat temporal que abonen la Seguretat Social i les mútues. També comporta un cost directe i indirecte per a les empreses.

GRAN DESEMBOSSAMENT A LES BAIXES DEL 2023

L'any 2023, de la despesa total en baixes, 13.828 milions d'euros van correspondre al cost de les prestacions de la Seguretat Social. A això s'hi afegeixen 12.507 milions d'euros en costos directes assumits per les empreses afectades, mentre que 116.445 milions d'euros més representen els costos indirectes addicionals.

La suma d'aquests imports relacionats amb l'absentisme i les repercussions és aproximadament de 25.000 milions d'euros més alta que el 2022. Aquesta disparitat ha generat una gran preocupació, no només entre els empresaris, sinó també entre els gestors de la Seguretat Social. És alarmant considerant que el desequilibri laboral ha gairebé duplicat la magnitud en un període de cinc anys.