El mapa que s'ha presentat. Foto: Catalunya Press

Moure's en metro per Barcelona i la seva àrea metropolitana ha de ser, a partir d'ara, més senzill per a les persones cegues o amb discapacitat visual. I és que l'ONCE i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han unit forces per presentar el nou mapa adaptat d'aquest mitjà de transport utilitzat diàriament per moltíssims ciutadans en els seus desplaçaments, tant de lleure com laborals.

El nou mapa tàctil ofereix "una lectura més clara i senzilla de la xarxa del suburbà" a partir de la simplificació de geometries, recorreguts i enllaços. De la mateixa manera, la jornada va servir per presentar una guia en Braille i en tinta.

Ambdós elements destinats a facilitar els trajectes a la xarxa de metro de les persones amb discapacitat visual i amb baixa visió.



"Les persones cegues han de poder ser més autònomes en els viatges", ha explicat Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya. "TMB ens ha escoltat i només podem empoderar-nos si som autònoms", ha afegit. "En un món cada cop més digital, encara necessitem les mans", ha reblat Botí, que en resposta a una pregunta de Catalunya Press ha assegurat que "hem de procurar que la ciutat no sigui més accessible en el subsòl que en la superfície".

Botí (esquerra) i Flores (centre) durant la presentació. Foto: Catalunya Press

Per la seva banda, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha destacat que "a TMB ens dediquem a la mobilitat, però també som ciutat i persones", destacant que la inclusió "és bàsica". Els mapes adaptats, apunta, han de servir perquè siguin més fàcils d'entendre. "Estem orgullosos de la feina col·laborativa que hem fet, el nostre compromís per la inclusió segueix", ha destacat Flores.

"CALIA REPENSAR-LO"

Després dels parlaments de Botí i Flores, tècnics de TMB i de l'ONCE han volgut deixar clar que el canvi era necessari. "Venim d'un model de 2012, però calia una actualització", asseguren des de l'empresa de mobilitat, assegurant que el mapa que encara avui es pot consultar "mostrava massa informació, calia canviar-lo", apuntant que "és convenient tenir una geometria senzilla, simplificada".

Per elaborar el mapa s'ha fet servir tecnologia wayfinding (cerca de camí), una eina "que facilita el recorregut i l'experiència del viatge" tant a les persones amb baixa visió com a les que són cegues.

El mapa actual, que aviat deixarà pas al nou. Foto: Catalunya Press

Des de l'ONCE, mentrestant, han volgut destacar "la importància que tenen aquests plànols, potser no en som conscients, però és quelcom que consultem cada dia" i que "per a les persones amb discapacitat visual, el desavantatge és enorme... de forma que el plànol adaptat és clau".

L'organització destaca també que "fins fa pocs anys, les persones amb discapacitat visual necessitaven alguna persona per poder fer servir el metro" i que amb el nou model serà possible "tenir mentalment un esquema geogràfic de la ciutat i fer servir el transport de forma autònoma".

ON SE SITUARAN? QUAN ESTARAN DISPONIBLES?

Més enllà de la presentació, cal preguntar-se quan estaran disponibles i on. "Començarem amb algunes estacions, estem acabant de decidir quines. Estaran a prop de la zona de validació i estaran als punts d'atenció al client de la xarxa de metro", destaca Flores. "També en tindrem a la seu de l'ONCE", afegeix, amb orgull, Botí, que apunta que "a Barcelona hi viuen unes 4000 persones amb ceguera i/o discapacitat visual".

La guia que acompanyarà el nou mapa. Foto: Catalunya Press

Respecte del quan, des de TMB asseguren que "comencem des de ja amb la implantació", i que en aquest mes de febrer es farà una prova pilot en tres estacions: Rocafort (L1), Hospital Clínic i Sant Pau - Dos de Maig (ambdues de la L5).

L'EXPERIÈNCIA DE L'ANAÏS

Però al final, aquesta novetat ha de servir als usuaris... i una barcelonina invident, l'Anaïs, ha pogut comprovar de primera mà el que significarà el canvi.

L'Anaïs fa servir el nou mapa. Foto: Catalunya Press

"És molt més intuïtiu", explica, assegurant que aquest nou sistema proporciona la informació necessària per poder planificar i fer els desplaçaments.

"L'anterior donava molta informació, massa, de forma que estic segura que el canvi serà positiu", conclou.