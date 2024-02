Ha reclamat les mateixes restriccions per a tothom. EP

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha tornat a retreure que el turisme tingui "barra lliure" en el consum d'aigua durant la sequera i ha reclamat les mateixes restriccions per a tothom.

"El que no pot ser és 'barra lliure' del turisme mentre a tu t'estan dient que no pots regar les plantes de casa o que t'has de dutxar al gimnàs", ha dit en una entrevista de Ràdio 4 recollida aquest dissabte.

Cid també ha alertat que "no hi haurà Pressupostos" si el Govern segueix endavant amb el projecte del complex turístic del Hard Rock.

El portaveu ha afegit que, per donar llum verda als comptes del 2024, "tan imprescindible és el PSC com tan imprescindibles són els comuns com tan imprescindible és ERC".

A més, ha dit que el sorprèn que “una força catalana i teòricament independentista supediti els Pressupostos de Catalunya als de l'Estat”.