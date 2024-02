Foto: EuropaPress

Segons l'Informe Insight sobre Clima, Temps i Catàstrofes d'Aon, es van registrar 398 catàstrofes naturals a tot el món el 2023 , provocant pèrdues econòmiques d'uns 380.000 milions de dòlars (en comparació dels 355.000 milions el 2022), fet que suposa un augment del 22% per sobre de la mitjana del segle XXI.

Entre els esdeveniments destacats hi ha els terratrèmols i les tempestes convectives severes (SCS) als Estats Units i Europa.



Durant l'any, les pèrdues mundials assegurades van ser un 31% més altes que la mitjana del segle XXI i van superar els 100.000 milions de dòlars per quart any consecutiu.

Tot i que les assegurances només van cobrir 118.000 milions (el 2022 eren 151.000 milions), representant el 31% de les pèrdues totals, la bretxa de protecció es va situar al 69% (el 2022 era del 58%), ressaltant la urgència d'ampliar la cobertura de lassegurança.

El 2023, es va registrar un nombre rècord d'esdeveniments naturals amb grans pèrdues, amb 66 incidents que van desembocar en pèrdues econòmiques valuades en 1.000 milions de dòlars o més, i 37 d'aquests esdeveniments amb pèrdues assegurades que van superar aquesta xifra.

Els terratrèmols van ser responsables de la majoria de les pèrdues econòmiques, mentre que les tempestes convectives severes van ser les més costoses per a les asseguradores.

Nova Zelanda, Itàlia, Grècia, Eslovènia i Croàcia van registrar els esdeveniments meteorològics més costosos de la seva història.



L'informe ressalta que el 2023, 95.000 persones van perdre la vida a causa de riscos naturals a tot el món, marcant la xifra més alta des del 2010, principalment a causa de terratrèmols i onades de calor.

En termes climàtics, el 2023 es va posicionar com l'any més càlid registrat, amb anomalies de temperatura sense precedents i màxims històrics observats a 24 països i territoris.

"Les conclusions de l'informe posen de manifest la necessitat que les organitzacions, des de les asseguradores fins als sectors més afectats, com ara la construcció, l'agricultura i el sector immobiliari, utilitzin diagnòstics prospectius per ajudar a analitzar les tendències climàtiques i mitigar el risc, així com per protegir els seus propis treballadors”, explica Andy Marcell, director general de Risk Capital i director general de Reassegurances d'Aon.

"Amb els esforços per limitar l'escalfament global, els inversors poden considerar el canvi climàtic des de tres perspectives: protegir les carteres davant dels riscos financers; beneficiar-se de les oportunitats de creixement en les solucions climàtiques, i determinar com tenir un impacte positiu i exercir un paper en un món que avança cap a un balanç net zero", afegeix.