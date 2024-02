Tot i que les carreteres madrilenyes es mantenen tranquil·les, algunes vies a Castella i Lleó experimenten talls intermitents a causa de les mobilitzacions. EP

Un total de 31 persones han estat detingudes a les protestes del sector agrari que van començar aquest dimarts, segons les dades actualitzades ofertes pel Ministeri de l'Interior.

Aquests cinc dies de protestes, 8.400 persones han estat identificades per les forces de seguretat per a possible sanció i s'han obert 3.065 denúncies administratives pels talls de carreteres per tot el país.

Les carreteres madrilenyes no han registrat fins ara ni talls de trànsit ni incidències ressenyables per les mobilitzacions agràries, segons ha informat Delegació de Govern, malgrat l'anunci de la Plataforma 6-F de manifestar-se a Madrid i davant de la seu nacional del PSOE.

La plataforma també havia anunciat la voluntat d'estendre la protesta als Premis Goya, que se celebren a Valladolid, i les carreteres de Castella i Lleó han registrat aquest dissabte alguns talls i parades intermitents, si bé es manté la "pràctica normalitat" a la majoria de les províncies.

TALLS DE CARRETERES



Les protestes han causat incidències a 13 carreteres a Extremadura, així com a València, Màlaga, Saragossa i diversos punts d'Andalusia, entre els més destacats.

Al migdia la Guàrdia Civil ha desallotjat un grup d'uns 20 pagesos que ha tallat a primera hora l'autovia A-3 a l'altura de la localitat valenciana de Chiva.

A primera hora de la tarda, a Valladolid s'han registrat parades intermitents per presència de tractors a la N-601, a les localitats d'Olmedo, sentit cap a la capital val·lisoletana, i Puras, cap a Olmedo.

A Màlaga, les tractorades han tallat el trànsit al km 953 de l'autovia A-7, al terme municipal de Vélez-Màlaga. A més, els piquets de pagesos han tancat al trànsit el punt quilomètric 86,5 de l'autovia A-45, al terme municipal d'Antequera, entre d'altres.

VOTACIÓ AL METROPOLITÀ



La plataforma 6-F ha cridat a votar a l'esplanada de l'estadi Metropolità a Madrid si paren les manifestacions i concentracions de pagesos i ramaders o continuen amb una vaga massiva, i ha indicat que caçadors, pescadors i altres sectors del món primari ja han anunciat suport a aquesta iniciativa i assistència.

Les organitzacions agràries reclamen al Govern d'Espanya solucions immediates per abordar els problemes del camp relacionats amb les conseqüències de la sequera i la guerra a Ucraïna, els preus i els costos de producció, la simplificació i flexibilitat de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea, així com qüestions laborals i de Seguretat Social.

MISSATGES ALS AGRICULTORS



El president del Govern ha assegurat que l'Executiu "està amb el camp" i ha assenyalat que allò que necessita el sector primari són recursos "com els 4.000 milions d'euros que portem posats durant aquests dos últims anys", preus justos, clàusules mirall per a competir en igualtat amb altres regions i reduir i simplificar ladministració de la PAC.

A més, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha expressat la seva preocupació per la "violència" d'algunes protestes del sector agrari i ha criticat la convocatòria de portar les tractorades fins a la seu socialista, ja que hi veu una "intencionalitat política" diferent de les reivindicacions del camp.