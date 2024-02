El Pontífex va fer una crida a superar la por, els prejudicis i la falsa religiositat que contribueixen a la injustícia i el patiment dels més vulnerables. EP

El Papa ha canonitzat 'Mama Antula', transformant-la així a la primera santa d'Argentina, en una cerimònia a la basílica de Sant Pere en què estava present Javier Milei i en què el Pontífex ha instat a enderrocar les "barreres" de la marginació social.

"Quantes persones que pateixen trobem a les voreres de les nostres ciutats! I quantes pors, prejudicis i incoherències, fins i tot entre els que creuen i es professen cristians, contribueixen a ferir-les encara més! També al nostre temps hi ha tanta marginació, hi ha barreres que enderrocar, "lepres" que curar", ha lamentat el Papa que ha pogut saludar breument el president argentí -que va arribar divendres a Roma en un vol procedent d'Israel- en una trobada reservada abans de la missa.

En la seva al·locució, Francisco ha alertat alhora davant de la "falsa religiositat" que "crea barreres i sepulta la pietat".

"Por, prejudici i falsa religiositat, heus aquí tres causes d'una gran injustícia, tres "lepres de l'ànima" que fan patir una persona feble descartant-la com un rebuig", ha manifestat Francisco a l'homilia en què, a més del president argentí amb qui es veurà aquest dilluns en una audiència privada al Palau Apostòlic, hi han participat desenes d'argentins que han viatjat a Roma per participar en la canonització de la primera santa del seu país.

A propòsit d'aquesta primera trobada entre el Papa i Milei, el mandatari va destacar en declaracions aquest dissabte a Radio Mitre d'Argentina: "Jo crec que tindrem un diàleg molt fructífer, igual que el que vam tenir quan vam parlar per telèfon. Tant de bo que tinguem la possibilitat que la salut de Sa Santedat estigui en condicions perquè vingui a visitar els argentins".

Milei tornarà dimarts a Argentina després de la seva agenda a Roma que, a més de l'audiència privada amb Francesc aquest dilluns a les 9 del matí, inclou una reunió amb el cardenal secretari d'Estat, Pietro Parolin, i una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el president, Sergio Mattarella.

La gira de Milei per Itàlia es produeix just després que els principals articles del megadecret de mesures de necessitat i urgència (DNU) que incloïa, per exemple, la privatització diferents empreses públiques per part de l'Executiu com a part del pla d'austeritat fossin rebutjats per una majoria de legisladors a la Cambra de Diputats d'Argentina.

A la missa de canonització de la beata argentina Maria Antònia de Pau i Figueroa, coneguda com a 'Mama Antula', el Papa ha reflexionat sobre la lectura de l'Evangeli en què un leprós es veu obligat a viure fora de la ciutat. Així, ha previngut davant de la "por", el "prejudici" i la "falsa religiositat" que ha definit com les "tres causes d'una gran injustícia" que fan "patir una persona feble descartant-la com un rebuig".

"Germans, germanes, no pensem que només són coses del passat. Quantes persones que pateixen trobem a les voreres de les nostres ciutats!". El Papa també ha destacat que el Déu dels cristians no roman "distant al cel, sinó que en Jesús es va fer home" per tocar "la pobresa".

En aquest sentit, ha instat a "vigilar quan al cor treuen el cap els instints contraris al seu "fer-se proper" i al seu "fer-se do". I ha posat com a exemple les vegades que es pren "distància dels altres" per centrar-se en un mateix, quan es redueix el món als recintes del propi “estar bé” o quan es pensa “que el problema són sempre i només els altres”.

"En aquests casos anem amb compte, perquè el diagnòstic és clar: es tracta de lepra de l'ànima, una malaltia que ens fa insensibles a l'amor, a la compassió, que ens destrueix per mitjà de les gangrenes de l'egoisme, del prejudici, de la indiferència i de la intolerància", ha afegit.

Per al Papa, l'antídot és la "oració", que no està "feta només de fórmules repetitives" sinó que es tracta d'una oració "sincera i viva, que diposita als peus de Crist les misèries, les fragilitats, les falsedats, les pors".

"Sentint-nos estimats per Crist redescobrim l'alegria de lliurar-nos als altres, sense pors ni prejudicis, lliures de formes de religiositat anestesiants i desposseïdes de la carn del germà. Així s'enforteix en nosaltres la capacitat d'estimar, més enllà de qualsevol càlcul i conveniència ", ha conclòs.

Es tracta de la primera vegada en els onze anys de pontificat que el Papa duu a terme una canonització dins la basílica i no a la plaça de Sant Pere.