Aquesta és la xifra de migrants arribats a Espanya de forma irregular el 2024

Foto: EuropaPress

Un total de 26.585 migrants han arribat a Espanya de forma irregular des de començament d'any, 12.564 persones més (és a dir, un 89,6%) que en el mateix període del 2023 (14.021), segons l'últim balanç del Ministeri del Interior, recollit per Europa Press. Des del gener fins al 15 de juliol del 2024, 19.793 persones, el 74,4% del total, ho ha fet a través de les Illes Canàries per via marítima.

Així, a la primera quinzena de juliol han arribat a Espanya de manera irregular 1.687 migrants, 536 a Canàries. En aquest sentit, fins al 15 de juliol han arribat aquest any per via marítima a Espanya 25.359 migrants, un 88% més que el mateix període del 2023 (14.487). Ho han fet a través de 746 embarcacions, 104 més que l'any anterior (642).

Del total de migrants que han arribat per via marítima, 19.793 han entrat a les Canàries, un 160,8% més (12.203) que el mateix període de l'any anterior, quan en van arribar 7.590. Aquests han arribat a bord de 305 embarcacions, un 96,8% més que el 2023, quan en van arribar 155.

Mentrestant, a la Península i les Balears per via marítima han arribat 5.537 migrants, fet que suposa un 4,2% menys que el 2023, quan van arribar 5.781. En aquest cas, ho han fet a 435 embarcacions, un 6,9% menys que l'any passat, quan van arribar 467 embarcacions a les costes de la Península i les Balears.

D'altra banda, de l'1 de gener al 15 de juliol s'han produït 13 arribades de migrants de manera irregular en dues embarcacions a Ceuta per via marítima, davant de les 33 de l'any passat a 10 embarcacions.

En el cas de Melilla, sis persones han entrat de forma irregular, un 92,8% menys davant els 83 migrants que ho van fer fa un any, en deu embarcacions el 2023 i quatre aquest 2024.

Finalment, han augmentat les arribades per via terrestre a les dues ciutats autònomes, ja que un total de 1.236 persones van entrar de manera irregular (1.220 a Ceuta i 16 a Melilla), un 157% més i el 73% menys que l'any passat respectivament.