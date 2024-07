Reoberta al trànsit la C-32 després del greu accident d'autobús de Tordera

Un tram de la C-32 a l'alçada de Pineda. Foto: Google Maps

Pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimecres 17 de juliol s'ha pogut reobrir el trànsit a la C-32 (sentit nord) a l'alçada del lloc de l'accident d'autobús del passat dimarts 16.

Això ha estat possible després que al migdia es pogués començar a retirar el vehicle del túnel on havia quedat incrustat (en una posició de 45 graus) i que els treballs es donessin per finalitzats cap al vespre.

La complicació del que va passar va obligar a habilitar un carril a la calçada contrària, que ja va fer possible que es pogués tornar a circular amb una certa normalitat en sentit Girona també cap a la tarda.

Els cotxes i els camions que havien quedat atrapats darrere l'autobús, i que no podien circular pel túnel, van poder sortir de l'embús guiats pels Mossos d'Esquadra.

Hospitalitzats

D'altra banda, dimarts passat cap al vespre es va conèixer que 24 dels 47 ferits en el sinistre segueixen hospitalitzades.

Els tres ferits crítics són a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; el Can Ruti de Badalona i el Doctor Trueta de Girona.

Alhora, els Mossos segueixen amb la investigació de les causes de l'accident del vehicle que traslladava Tordera als treballadors d'Inditex.