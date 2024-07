Enuig i reclamacions per les adjudicacions de les places de professorat a Catalunya

Un professor a una aula. Foto: Europa Press

El serial de les adjudicacions de les places de docents a Catalunya continua vivint capítols. Tot i que s'havien de conèixer la primera setmana d'aquest mes, l'enorme nombre de nous candidats i el canvi d'alguns, després de treure la plaça de funcionaris, va portar el Departament d'Educació a anunciar que es publicarien la setmana del 22 de juliol.

Tot i això, dilluns passat 15 les adjudicacions (encara que provisionals) ja es van publicar; al seu dia, els candidats havien hagut d'assenyalar, en una llista, un màxim de 60 opcions, depenent de factors com ara el districte (en cas de Barcelona), la localitat o la comarca de la seva preferència.

Algunes adjudicacions, però, han estat poc afortunades, fins al punt que una candidata ha explicat al 324 que viu a la Vall de Boí, al Pirineu de Lleida, però que li han adjudicat una plaça a Santa Coloma de Gramenet (la seva darrera elecció). Per carretera, entre aquests dos punts, hi ha gairebé 300 quilòmetres.

Reclamacions

Per això, el principal sindicat del sector de l'educació, USTEC, ha lamentat que això és degut al decret de plantilles que, malgrat que alguns centres defensen, no compta amb un gran suport entre els professionals de la docència.

Sigui com sigui, tant dimarts passat 16 com dimecres 17, està obert el termini de reclamacions per als que no estiguin conformes amb el resultat que van poder veure ahir.

Les adjudicacions definitives es coneixeran abans que s'acabi aquest mes de juliol.