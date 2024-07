Consulta l'estat de les platges de Catalunya aquest dimecres 17 de juliol

Diverses persones prenent el sol a la platja del Bogatell. (Foto: EuropaPress)

Les temperatures d'aquest dimecres a Catalunya han començat a augmentar de manera considerable, per la qual cosa buscar plans que ens ajudin a passar aquests dies de calor de la manera més agradable i suportable possible.

Anar a la platja, llavors, es converteix en un pla més que desitjable. La Generalitat posa a disposició de la ciutadania una pàgina web on consultar l'estat de cadascuna de les platges.

A més, aporta informació addicional a cadascuna, com el servei de socorristes, la predicció meteorològica, les característiques de la platja i la resta de serveis que inclou.

Aquest dimecres 17 de juliol, no hi ha cap platja amb bandera vermella o groga, que són aquelles amb què s'ha de vigilar, per la qual cosa tot sembla indicar que serà un dia agradable en què s'enganxi una bona capbussada.

Colors de les banderes

L'estat de les platges s'estructuren en tres colors:

Verd : L'estat del mar és tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de les persones. La qualitat de laigua és bona, igual que lestat general de la platja. No es detecten situacions de risc per a les persones.

Groga: Es formen onades que poden causar problemes als usuaris, amb una alçada dun metre i mig. Hi ha corrents mitjanament forts. Hi ha tempesta o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància dels usuaris. Hi ha brutícia o taques a l'aigua. La sorra està en mal estat. Hi ha meduses o altres animals marins lesius. Es donen altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.