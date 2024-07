Sequera a Catalunya: la capacitat d‟aigua dels embassaments baixa fins al 36%

Foto: Europa Press / Canva Pro

La tendència a la baixa continua, com els últims dies, en la capacitat mitjana dels embassaments de les conques internes de Catalunya.

Ja fa dies que quan aquesta xifra s'actualitza per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), lluny de sumar ascensos, les dades estan empitjorant. Aquest dimecres 17 de juliol, sense anar més lluny, el que podeu consultar al portal de l'entitat és d'un 36%.

Les dades del 17 de juliol. Foto: ACA

Així segueix baixant de mica en mica una xifra que, no fa gaire, estava lleugerament per sobre del 37%.

La previsió a curt termini, no obstant, no fa pensar que la situació hagi de millorar; encara que aquest dimecres a la tarda 17 no es descarta algun ruixat feble i escàs a l'extrem nord del Pirineu Oriental, de cara al dijous 18 el Meteocat no dóna cap opció de pluja.

Per trobar una mica d'esperança s'ha de mirar la previsió del divendres 19. L'últim dia laborable de la setmana s'esperen alguns xàfecs aïllats a l'extrem nord del Pirineu i al massís del Port, que localment també aniran acompanyats de descàrregues elèctriques. Les precipitacions aniran acompanyades de pols en suspensió.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total al voltant de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700.000 milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).