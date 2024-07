Mor l'expresentador de TV3 Marc Boada als 60 anys

Marc Boada. (Foto: EuropaPress)

El divulgador científic i un dels presentadors del programa 'Quèquicom' de TV3 Marc Boada ha mort als 60 anys, ha informat 3Cat en un comunicat d'aquest dimecres.

Segons ha avançat 'Món Terrassa', Boada es descrivia com a "conferenciant, escriptor, expert en ciència experimental, però també com a escultor", i va dedicar la seva trajectòria a la divulgació científica, sobretot entre els joves.

Boada vivia actualment al Montseny (Barcelona) i s'encarregava del 'Cau del científic', de tallers i activitats per a Primària i ESO, i anteriorment havia col·laborat en mitjans de comunicació i va conduir el 'Quèquicom' entre el 2008 i el 2011.

Marc Boada

Marc Boada va ser un científic, divulgador i artista espanyol que va dedicar la seva vida a l'exploració de la ciència ia la comunicació de les meravelles al públic general. Amb una carrera que va abastar diverses disciplines, Boada va demostrar ser una figura versàtil i apassionada al camp de la divulgació científica.

Des de jove va mostrar un interès insaciable pel món que l'envoltava, cosa que el va portar a estudiar ciències de manera autodidacta. Tot i que la seva formació acadèmica formal no és àmpliament coneguda, el coneixement profund i l'habilitat per comunicar conceptes complexos de manera accessible parlaven d'una educació extensa i rigorosa en ciències naturals, física i química.

Boada es va destacar en múltiples àrees, combinant la ciència amb la creativitat. Al llarg de la seva carrera, va ser conegut per la seva participació a diversos programes de televisió i ràdio, on va compartir la seva passió per la ciència amb un públic ampli. Entre les seves col·laboracions més destacades hi havia la seva participació al programa de televisió "Quèquicom" de TV3, on va ser una de les cares més reconeixibles, presentant experiments i explicacions científiques de manera clara i entretinguda.

A més del seu treball a la televisió, Marc Boada va escriure diversos llibres sobre ciència i divulgació. Aquests textos no només es van centrar a explicar fenòmens científics, sinó que també van buscar inspirar les noves generacions a explorar i comprendre el món natural. El seu enfocament pedagògic i el seu estil accessible van convertir les obres en eines valuoses tant per a estudiants com per a educadors.