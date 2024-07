Les empreses que 'lluiten' per guanyar el concurs per a la reforma de l'estació de Sants de Barcelona

Un dels accessos al?estació. Foto: Google Maps / Canva Pro

Aquest 2024, Adif va treure a concurs el projecte de reforma de l'estació de Sants, la principal de Barcelona i una de les més importants d'Espanya.

La infraestructura, que actualment és l'epicentre tant de l'alta velocitat com dels trens de rodalies i de mitja distància de Catalunya, estaria "al límit", segons diversos experts... però més enllà de la gestió ferroviària necessita un rentat de cara.

Va ser inaugurada el 1979 després d'unes llargues obres que es van acordar al final de la dècada de 1960, i per ella, en el conjunt de l'any, hi passen més de 43 milions de persones per viatjar.

Sigui com sigui, des que el concurs es va publicar, va arrencar una baralla per aconseguir poder fer aquestes reformes. Segons publica Vozpópuli , actualment la millor posicionada seria la unió temporal d'empreses (UTE) de l'empresa catalana Arnó, la valenciana Vilor i la madrilenya Ortiz.

Aquests haurien presentat la millor oferta econòmica, contemplant també una millora significativa en la seva eficiència energètica amb el suport de finançament de la Unió Europea.

L'alternativa seria la proposta d'Acciona, controlada per la família Entrecanales, i que segons el mateix mitjà ha obtingut la millor puntuació tècnica... però presenta un conjunt de despesa més elevada.

La Sagrera, agent a considerar

Al projecte de la reforma hi ha un aspecte a considerar, que és el futur trasllat (encara que encara sense data) de l'epicentre de l'alta velocitat a la Sagrera.

Això descongestionaria de manera important el volum de trens i passatgers que passen per Sants. Aquest 2024 ja haurien de passar per la Sagrera els primers combois... encara que sense parar.