Els consells per protegir els més vulnerables de les altes temperatures

Una dona intenta protegir-se de la calor. Foto: Europa Press

La primera onada de calor de l'estiu posarà aquest dijous en avís groc o taronja gairebé tot Espanya, amb temperatures que superaran els 40 graus en alguns punts, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, a Andalusia estaran en risc important Còrdova, Granada, Huelva, Jaén i Sevilla, i en risc la província de Cadis; a Aragó, en risc important Terol i Saragossa, i en risc Osca; a Castella i Lleó estaran en risc Àvila, Burgos, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora; ia Castella-la Manxa estarà en risc important Ciudad Real, Conca i Toledo, i en risc Guadalajara i Albacete.

A més, les altes temperatures posaran aquest dijous en avís taronja a Madrid, Navarra i la Rioja i en avís groc pel mateix motiu hi haurà Balears.

L'AEMET assenyala que és probable la presència de calima a la meitat sud-est peninsular, Ceuta, Melilla i Balears, més intensa i probable com més al sud. Tampoc descarta a les Canàries orientals.

Pel que fa a les temperatures, se superaran els 36 graus a la major part d'interiors de la meitat sud i del nord-est peninsular, així com zones de l'altiplà Nord i interiors de Balears, fins i tot és probable que s'assoleixin els 38-40 graus a Andalusia, altiplà Sud i al mig Ebre.

Les mínimes arribaran als 20-22 graus a l'altiplà Sud, Andalusia, mig-baix Ebre i Mediterrani, fins i tot els 24-26 a l'àrea mediterrània oriental.

Protegir-se davant dels cops de calor

Sigui com sigui, és important saber com cal actuar en jornades així. Els experts aconsellen reduir l'exposició al sol durant períodes d'altes temperatures, i romanen el màxim de temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats.

A més, es recomana consumir menjars lleugers i regulars, rics en aigua i sals minerals, com fruites i verdures. És important beure aigua o líquids amb freqüència, evitant aquells que continguin cafeïna, alcohol o molt de sucre, ja que poden causar deshidratació.

És crucial prestar especial atenció a lactants, nadons, nens, dones embarassades, persones grans i aquells amb malalties (com hipertensió i problemes de cor, entre d'altres) que puguin agreujar-se amb la calor. Això és especialment important per als dos darrers grups si viuen sols o en zones aïllades.