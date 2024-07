Damm apel·la a la recta final de la dècada de 1970 al seu tradicional anunci estiuenc

Foto: Estrella Damm

Estrella Damm reviu els estius icònics dels anys setanta amb la seva nova campanya Estiu '78 , sota el concepte Mediterràniament. Aquesta campanya destaca amb l'èxit musical dels setanta Yes, Sir, I Can Boogie del duet Baccara, que va dominar les llistes d'Europa, els Estats Units i Mèxic, trencant rècords internacionals.

Estiu '78 narra la història de Maria, una noia que, després d'acomiadar-se de la seva àvia, rep una caixa de fotografies antigues que hi pertanyen. Entre elles, una col·lecció de l'estiu del 1978 captura la seva atenció. Impulsada per aquestes imatges, la Maria decideix visitar cada un dels llocs que la seva àvia va fotografiar aquell estiu.

Aquest viatge barreja passat i present, portant a totes dues a gaudir de dies de platja inoblidables, nits estrellades interminables, balls fins a l'alba i trobades amb persones que canviaran el curs de les seves vides. Sense adonar-se'n, viuen en diferents èpoques l'estiu de les seves vides, reafirmant que, "canviï allò que canviï, que allò important mai canviï".

La música és l‟element central d‟aquesta campanya. El clàssic Yes, Sir, I Can Boogie, regrabat per la cantant i compositora britànica Debbie exclusivament per a Estrella Damm, estarà aviat disponible a totes les plataformes de música.

Estiu '78 és una creació original d'Oriol Villar, director creatiu del concepte Mediterràniament d'Estrella Damm, i està dirigida per Claudia Llosa, que ja va col·laborar en campanyes anteriors de la marca. La direcció de fotografia està a càrrec de l'oscaritzat Erik Messerschmidt, reconegut pel seu treball a Mank (2020).