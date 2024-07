"Vaig fer tot el que vaig poder per salvar-lo": l'al·legat de defensa pròpia d'Angela Dobrolowski

Un moment de la declaració de Dobrolowski. Foto: Europa Press / Canva Pro

Angela Dobrowolski, acusada d'intentar matar el seu marit, el productor audiovisual Josep Maria Mainat, ha assegurat aquest dijous 18 de juliol davant el tribunal que ell va patir una hipoglucèmia severa mentre dormia i que el va socórrer tan bé com va poder. "Vaig fer tot el que vaig poder per salvar-li la vida, li vaig incorporar i li vaig assegurar la via aèria", ha assegurat, a punt del plor, declarant que "jo no ho vaig voler mort".

La processada ha explicat davant l'Audiència de Barcelona que va trobar el productor musical i històric membre del grup La Trinca "a punt de la mort" i, després d'un segon de xoc, va decidir incorporar-lo, aclarir-li les vies aèries, donar-li un sobre de glucosa concentrada per a ciclistes i trucar a Emergències.

"Jo li vaig parar esment i mentrestant ell s'estava morint", ha reiterat entre sanglots, i ha repetit textualment que ella no volia el seu marit mort i que, malgrat penedir-se de moltes coses en el seu matrimoni, ni li va fer mal ni li va fer patir ni li va fallar a ajudar-lo.