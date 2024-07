La milionada que destinarà la Generalitat per millorar diverses escoles

Foto: EuropaPress

La Generalitat farà aquest estiu 394 actuacions de millora a centres educatius amb un pressupost de 42,3 milions d'euros, ha explicat aquest dijous la consellera d'Educació en funcions, Anna Simó, en una visita a l'Escola Roureda de Sabadell (Barcelona).

La majoria de les actuacions són de reforma i millora (RAM) que, d'una banda, donaran resposta a les noves necessitats d'escolarització en ensenyaments obligatoris i postobligatoris, i, de l'altra, corresponen a actuacions que milloren l'eficiència i la seguretat. informat el departament en un comunicat.

Un total de 274 actuacions tenen els expedients ja tramitats i un pressupost confirmat de 31,62 milions, a què se sumen un centenar, amb una inversió aproximada de 5 milions que formen part del pla de xoc per altes temperatures.

El departament ha assegurat que el pla de xoc preveu mesures com ara la instal·lació d'elements que mitiguin la calor i l'impuls de la renaturalització dels patis.

Educació també té en marxa accions per retirar l'amiant de 17 centres, per valor de 5,7 milions d'euros, i una d'aquestes actuacions és a l'Escola Roureda de Sabadell, on s'està retirant la teulada de fibrociment l'edifici d'aules, amb un pressupost de 498.799,75 euros.

De les 17 obres de retirada d'amiant que es faran aquest 2024, cinc estan finançades amb pressupost ordinari del departament, per valor de 726.085,35 euros, i 12 més estan finançades amb el fons Feder-React, per 4.981.563 euros.