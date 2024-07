El Pride viu els seus dies més intensos: totes les dates, escenaris i concerts

La de Ruth Lorenzo serà una de les grans actuacions del Pride. Foto: Europa Press / Pride Bcn

El Pride Barcelona va donar el tret de sortida el passat dijous 18 de juliol a la plaça Universitat de la ciutat, amb un pregó a càrrec de l'actriu Abril Zamora, en què la coneguda intèrpret va defensar la necessitat d'educar en la igualtat i en la diversitat sexoafectiva i de gènere.

"Que et diguin maricón al carrer és un delicte d'odi. El que van fer a Samuel, a Pamela, a Andrea i Sofia i a les nostres germanes argentines és odi", ha dit Zamora durant el pregó del Pride, que se celebrarà fins aquest diumenge 21 de juliol.

A més, Zamora ha emmarcat les reformes de la Llei Trans de la Comunitat de Madrid en un context d'odi. "El que mou Ayuso per voler tornar a fomentar les teràpies de conversió o les retallades que volien fer de la nostra llei, això surt promogut des de l'odi", va apuntar la intèrpret.

Sota el lema Educació en diversitat sexoafectiva: assignatura pendent, el Pride d'aquest any té l'objectiu de reivindicar l'educació en diversitat sexoafectiva i de gènere als centres educatius.

En aquesta edició, la manifestació anual que realitza Pride Barcelona travessarà la ciutat per la Gran Via "per primera vegada a la seva història" el dissabte 20 de juliol, i acabarà al passeig de Lluís Companys, que és l'escenari que enguany s'ha triat per a la lectura del manifest reivindicatiu.

La música, protagonista

Un any més, la celebració serà sinònim de música. Entre els concerts previstos, aquest divendres 19 actuaran al passeig Lluís Companys Tokischa, Villano Antillano, Ruth Lorenzo, Paula Cendejas, Sofia Coll, Samantha Ballentines, Onyx Unleashed, Clover Bish i també es comptarà amb l'actuació especial del musical La llamada, el musical de Javier Calvo i Javier Ambrossi que s'està representant al Teatre Poliorama.

El dissabte 20, també al passeig Lluís Companys, actuaran Jessie J, Nebulossa, Llauna Russa, The Tyets, Nemo, Álvaro Mayo, Lapili, La Prohibida, Hidrogenesse, Parla de Mi a Present, Llum, Raf, Spunky, King Faraoni, Kika Superputa i Kelly Passa.

Nebulossa actuarà al Pride. Foto: Europa Press

El diumenge 21, a la plaça Catalunya, serà el torn de Betlem Aguilera, Maria Peláe, Soraya, Melody, Rebeca i Pupi Poisson.