Begoña Gómez abandona el jutjat després d'acollir-se al seu dret a no declarar

Gómez, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha acollit aquest divendres 19 de juliol al seu dret a no declarar davant del jutge Juan Carlos Peinado que la investiga pels presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis.

Segons confirmen a Europa Press fonts jurídiques, Begoña Gómez, a l'arrencada de la compareixença davant el magistrat que instrueix la causa, ha indicat que no declararia aquest divendres, quan estava citada per segona vegada davant el magistrat, atès que la primera vegada es va haver de suspendre la declaració.

L'exministre socialista Antonio Camacho, a càrrec de la defensa de la dona del president, ha assegurat que Begoña Gómez no ha declarat perquè considera que no es donen les garanties.

"La meva representada no ha declarat no perquè tingui res a amagar, sinó perquè aquesta defensa li ha recomanat que no es fes aquesta declaració", ha dit en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida dels Jutjats de Plaça de Castella.

Què ha passat des del 5 de juliol?

Fa dues setmanes justes, quan va accedir a la sala, va dir a l'inici de la declaració que no coneixia els extrems de la querella de l'associació ultracatòlica Hazte Oír, per la qual compareixia, ni de què se l'acusava.

Dies després era la Fiscalia qui demanava a l'Audiència de Madrid que delimités la investigació.

Gómez va demanar, en les dues ocasions, que únicament s'enregistrés la seva veu , cosa a la qual la justícia es va negar. Els arguments esgrimits eren que "no té la condició d'autoritat" i perquè "tots els espanyols són iguals davant de la llei".

A principis d'aquesta setmana, el nom va passar pel jutjat (encara que telemàticament) va ser Juan Carlos Barrabés. L'empresari va assegurar que es va veure amb Gómez a la Moncloa, i que en algunes d'aquestes reunions hi va participar el president del Govern.

El cas, fins i tot, va arribar al Congrés dels Diputats en una jornada en què Sánchez va posar sobre la taula el que anomena pla de regeneració democràtica.

El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, va carregar contra les mesures, assegurant que el cap de l'executiu intenta desviar l'atenció.