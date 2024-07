Mor Bob Newhart, l'actor de 'The Big Bang Theory', als 94 anys

Bob Newhart. Foto: Warner

Bob Newhart ha mort a la seva residència de Los Angeles als 94 anys. L'actor va patir una breu malaltia, i aquest dijous s'ha acabat morint, segons ha informat el seu representant. L'actor va ser una llegenda de la televisió nord-americana gràcies a les sèries The Bob Newhart Show i Newhart. Les seves darreres intervencions van ser interpretant el professor Proton a The Big Bang Theory i en la seva preqüela, El jove Sheldon.

Bob Newhart, el nom real del qual va ser George Robert Newhart, va néixer el 5 de setembre de 1929 a Oak Park, Illinois, Newhart és recordat pel seu característic humor sec i el seu estil de lliurament pausat que van definir la seva carrera.

Newhart va començar la seva carrera a la dècada de 1950 com a comptador, però el seu talent per a la comèdia aviat ho va portar a explorar altres avingudes. En 1960, va llançar el seu primer àlbum de comèdia, The Button-Down Mind of Bob Newhart , que es va convertir en un èxit instantani, aconseguint el número u a les llistes de Billboard. Aquest àlbum no només el va establir com un comediant de primer nivell, sinó que també li va valer el premi Grammy a l'Àlbum de l'Any, un èxit extraordinari per a un àlbum de comèdia.

L'estil de Newhart, caracteritzat per monòlegs en què interpretava tots dos costats d'una conversa telefònica, era innovador i únic. El seu humor subtil i sovint absurd ressonava amb una àmplia audiència, guanyant-se l'admiració tant del públic com dels seus parells a la indústria.

El 1972, Newhart va debutar a la televisió amb The Bob Newhart Show , una comèdia de situació on interpretava el psicòleg Dr. Robert Hartley. La sèrie, que es va emetre fins al 1978, va ser un gran èxit i va consolidar encara més el seu estatus com un pilar de la comèdia televisiva. La seva habilitat per combinar un humor discret amb personatges entranyables va fer que el programa fos un favorit entre els espectadors i la crítica.

Després del final de The Bob Newhart Show , Newhart va continuar el seu èxit televisiu amb Newhart (1982-1990), on interpretava l'amo d'una posada a Vermont. El final de la sèrie és recordat com un dels millors en la història de la televisió, amb un gir sorprenent que vinculava les dues sèries de Newhart de manera enginyosa i memorable.

Al llarg dels anys, Bob Newhart va demostrar ser un artista versàtil, apareixent en nombroses pel·lícules i programes de televisió, inclosos Elf i The Big Bang Theory , on el seu paper recurrent com el Professor Proton li va valer un premi Emmy el 2013.

A més dels seus èxits professionals, Newhart va ser conegut per la seva longeva i feliç vida personal. Va estar casat amb Virginia Quinn des del 1963, i junts van tenir quatre fills. El seu matrimoni durador i la seva reputació com a home íntegre i amable van contribuir al seu llegat com una figura estimada tant dins com fora de la pantalla.