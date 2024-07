L'ACA posa data a la possible tornada a l'estat d'emergència per sequera a Catalunya

Samuel Reyes a les declaracions als periodistes aquest divendres. Foto: EuropaPress, CanvaPro

El director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , Samuel Reyes, ha expressat que "en el pitjor dels escenaris" el sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, podria tornar a fase d'excepcionalitat al final de l'any i en emergència a finals del primer trimestre del 2025.

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres a la seu de l'ACA a Barcelona, en què ha recordat que aquest sistema actualment està en estat d'alerta per sequera i ha reiterat que “la sequera no s'ha acabat”.

Ha assenyalat que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han registrat 40 mesos secs i 3 humits i recorda que moltes unitats d'explotació estan en alerta, en excepcionalitat i fins i tot en emergència.

"No perquè hàgim tingut un trimestre, que ha estat aquest últim, humit significa que s'hagi acabat la sequera", ha remarcat, i ha destacat que la potabilitzadora del Besòs , que entrarà en servei a finals del 2024, aportarà 400 litres més per segon i ajudarà a “endarrerir” un hipotètic canvi a una fase de sequera més restrictiva.

VISOR NOU

D'altra banda, l'ACA ha publicat a la seva web un visor amb què es pot consultar l'evolució del sistema Ter-Llobregat, què ha passat en el context de la sequera i “què hauria passat si no s'haguessin fet limitacions i restriccions o si no hi hagués hagut nous recursos hídrics.

Segons les dades del visor, i com també han confirmat fonts de l'ACA, els embassaments del Ter-Llobregat s'haurien quedat "pràcticament" sense aigua fa 289 dies si no hagués tingut pogut tenir recursos d'aigua dessalinitzada i regenerada prepotable i per a reg.

Reyes ha destacat que en els darrers tres anys s'han aportat 180 hectòmetres cúbics d'aigua dessalada, 50 d'aigua regenerada per ser potable i 7 per a regadiu, i que també s'han fet limitacions a les activitats econòmiques i s'han reduït els cabals ambientals: "Això ens ha donat més resiliència".

Ha insistit que la sequera no s'ha acabat i que el Govern treballarà en els àmbits que segueixen estant més afectats, com la zona del Priorat i el Baix Camp (Tarragona) on els embassaments de Guiamets, Margalef, Siurana i Riudecanyes “estan pràcticament buits".

SANCIONS

Fonts de l'ACA han afirmat que s'han incoat 111 expedients a municipis l'últim trimestre del 2023 --octubre, novembre i desembre-- per incompliments de les dotacions d'aigua per la sequera, i han assenyalat que dels 111 no tots en tenen per què acabar en sanció.

A més, apunten que dels 160 expedients que es van incoar el setembre del 2023, es van cobrar entre 40 i 45 multes i que uns 20 expedients es van arxivar, i des de l'ACA insisteixen que "no hi ha hagut mai voluntat de sancionar".

PROJECTES

Pel que fa a projectes, expliquen que la dessalinitzadora Tordera II --que aportarà 60 hectòmetres cúbics a la xarxa de l' Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) i es preveu que estigui acabada el 2028-- ja té el projecte bàsic finalitzat i aprovat, així com la Declaració dimpacte ambiental, i lempresa Acuamed sencarregarà de la licitació, que previsiblement es publicarà al setembre.

Pel que fa a la dessalinitzadora del Foix, que es calcula que estigui acabada el 2029 i aportarà 30 hectòmetres cúbics, el projecte bàsic està finalitzat, es disposa dels informes sectorials i s'estan responent les al·legacions abans d'elaborar la Declaració d'impacte ambiental.