Així és la programació per al Pride a Barcelona

La celebració del PRIDE! BCN 2024 a Barcelona promet ser un esdeveniment vibrant i divers. El 20 de juliol, la ciutat es plenarà de color i música amb una sèrie de concerts i una manifestació. Més de 40 artistes es presentaran, entre ells figures destacades com Jessie J, Tokischa, Belén Aguilera, Nebulossa, The Tyets, Ruth Lorenzo i Villano Antillano. La manifestació anual, que recorrerà la Gran Via de les Corts Catalanes, porta aquest any el lema "Educació en diversitat sexoafectiva: assignatura pendent". Aquest esdeveniment és d'entrada gratuïta i continuarà fins al 21 de juliol, oferint als assistents l'oportunitat de celebrar la diversitat i la inclusió en un entorn festiu i acollidor.

El Palau Sant Jordi serà l'escenari del concert tan esperat de Ricky Martin, que presentarà la seva gira "Ricky Martin Live 2024". El 20 de juliol, els assistents podran gaudir d'un espectacle electritzant en què l'artista interpretarà els seus grans èxits com "Livin' la vida loca" i "Tu Recuerdo", així com les seves cançons més recents, incloent "La Mordidita", "Vente Pa' Ca" i "Otra Noche en L.A.". Les entrades per a aquest concert estan disponibles a partir de 55 euros, oferint una oportunitat única per gaudir de l'energia i el talent d'un dels artistes llatins més estimats.

El cinema a l'aire lliure tindrà el seu moment de glòria el 19 de juliol amb la projecció de 'El Resplandor' a la Sala Montjuïc. Basada en la novel·la de Stephen King i dirigida per Stanley Kubrick, aquesta pel·lícula és un clàssic del cinema de terror que segueix captivant les audiències. No obstant això, les entrades per a aquest esdeveniment ja estan esgotades, cosa que demostra la popularitat i l'atractiu perdurables d'aquest film icònic.

El barri del Raval es transformarà en un escenari màgic el 21 de juliol amb l'espectacle del Mago Igor. El seu show "Nomadik" promet portar als espectadors en un viatge al voltant del món a través de trucs de màgia inspirats en diferents països. Amb una durada de 90 minuts, aquest esdeveniment ofereix entreteniment per a tota la família a un preu accessible, amb entrades a partir de 9,50 euros. L'espectacle es realitzarà al Carrer de Sant Antoni Abat, 12, afegint un toc de misteri i meravella a aquest barri vibrant.

La Fundació Mapfre presenta una exposició fotogràfica de Louis Stettner que no es pot perdre. Amb més de 190 fotografies, incloent imatges inèdites i obres en color, aquesta exposició ofereix una profunda reflexió sobre la vida quotidiana en ciutats com París i Nova York. A través del seu objectiu, Stettner captura l'essència de la vida i l'adversitat, oferint als visitants una experiència visual i emocional commovedora. Aquesta mostra és una oportunitat per explorar el treball d'un fotògraf que ha sabut captar la bellesa i la duresa de la vida urbana amb una mirada única i sensible.

La manifestació del Pride afectarà 23 línies d'autobús aquest dissabte a la tarda

La manifestació del Pride a Barcelona d'aquest dissabte a la tarda afectarà 23 línies d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que recomana utilitzar el Metro per desplaçar-se entre les 17 i les 20.30 hores.

Les línies afectades seran la D50, H12, H14, H16, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic, informa TMB aquest divendres en un comunicat.

Les estacions de Metro més properes per arribar a la manifestació són Universitat (L1 i L2), Catalunya (L1 i L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4), Urquinaona (L1 i L4) i Arc de Triomf (L1), i TMB recomana als usuaris de la L2 i L5 que planifiquin a temps els seus desplaçaments per les obres de millora que s'estan duent a terme.