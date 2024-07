Com van començar a conviure els gossos amb els éssers humans?

Avui, 21 de juliol, se celebra el Dia Mundial del Gos. Una data dedicada a homenatjar aquests fidels companys que han estat al costat dels humans durant mil·lennis. Aquesta celebració té lloc a diversos països arreu del món, incloent Espanya, Mèxic, Colòmbia, Argentina i molts altres, on es realitzen activitats especials per conscienciar sobre la importància de la cura i respecte cap als gossos.

L'origen exacte de la celebració del Dia Mundial del Gos el 21 de juliol no està completament clar, però es creu que va sorgir com una iniciativa d'organitzacions defensores dels drets dels animals i amants dels gossos per promoure el seu benestar i adopció. L'elecció d'aquesta data sembla no estar vinculada a un esdeveniment específic, sinó que va ser adoptada per establir un dia universal en què es pogués reflexionar sobre el paper crucial que els gossos juguen en les nostres vides. Diferents entitats i activistes han donat suport i difós aquesta data, contribuint al seu reconeixement global.

Els gossos han estat companys dels humans des de temps prehistòrics. La història del gos es remunta a més de 15,000 anys, quan els llops grisos van començar a acostar-se als assentaments humans a la recerca d'aliment. Amb el temps, els llops més dòcils i sociables es van integrar gradualment en les comunitats humanes, evolucionant fins a convertir-se en els gossos domèstics que coneixem avui. Aquesta relació simbiótica va beneficiar tant als humans com als llops: els humans obtenien ajuda en la caça i protecció, mentre que els llops rebien aliment i refugi.

Amb el pas dels segles, els gossos han exercit una varietat de rols en la societat humana. Han estat caçadors, guardians, pastors, treballadors en el rescat i la detecció, i, per descomptat, companys lleials. La seva capacitat per entendre i respondre a les emocions humanes ha fet que es converteixin en una part integral de les nostres vides, proporcionant suport emocional, companyia i seguretat.

La influència dels gossos en la vida humana és innegable. No només han ajudat en tasques pràctiques i de supervivència, sinó que també han estat part de les nostres cultures i mitologies. En moltes cultures antigues, els gossos eren venerats i se'ls atribuïen qualitats espirituals i protectores. En temps moderns, els gossos continuen exercint rols vitals com a animals de teràpia, ajudant persones amb discapacitats i proporcionant un suport emocional inavaluable.