Familiars i personalitats es comiaden de Fermí Puig a Granollers

Fermí Puig, en arxiu | Catalunya Ràdio

Familiars, amics i personalitats del món de la política i social han acomiadat aquest diumenge el cuiner català Fermí Puig, que va morir aquest divendres a la nit als 65 anys a causa d'una malaltia, al tanatori de la seva ciutat natal, Granollers (Barcelona).

Els cuiners i restauradors Joan Roca, Romain Fornell, Carles Gaig, Quim Vila, Javier de las Muelas i Alfred Romagosa, soci i amic, han estat alguns dels assistents a la cerimònia laica d'acomiadament a Puig.

També hi han assistit el president del FC Barcelona, Joan Laporta; l'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del mateix grup al Parlament, Albert Batet.

La cerimònia també ha comptat amb el director esportiu del Manchester City i exjugador blaugrana, Txiki Begiristain; l'empresari Jaume Roures i l'escriptor Sergi Pàmies, entre altres. Puig (1959) va acabar la seva llarga carrera al restaurant barceloní que porta el seu nom al carrer Balmes, i que va obrir el 2013 juntament amb el seu gran amic Alfred Romagosa, cap de sala.

Just abans va ser el xef del desaparegut restaurant Drolma, també a Barcelona, amb 1 estrella Michelin. Es va consolidar de jove a El Bulli de Roses (Girona), on ja hi era el també jove Ferran Adrià, a qui havia conegut poc abans a les cuines quan feien el servei militar.