Previsió del temps a Catalunya: les màximes superen els 30ºC a tot el territori

Foto: CanvaPro

Aquest dilluns 22 de juliol , Catalunya tindrà unes temperatures més desitjables després de diversos dies en què la calor ha estat extrema. Tot i això, les màximes superaran els 30ºC a tot el territori català.

Hi haurà cels clar o poc ennuvolats , en general. A partir del migdia, hi haurà alguns núvols d'evolució diürna a punts de l'interior del quadrant nord-est i la resta del Pirineu. A banda, fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu.

Temperatura mínima entre lleugerament i moderadament menor que els dies anteriors. La temperatura màxima serà similar o lleugerament més gran, excepte en punts de la meitat sud del litoral on baixarà moderadament.

A més, no s'esperen precipitacions .

Temps de dilluns. Foto: Meteocat

Vent i visibilitat

La visibilitat serà entre bona i excel·lent a tot arreu. Amb algunes boirines o bancs de boira matinals en fondalades de la meitat est i del Pirineu.

Al llarg del dia bufarà tramuntana d'intensitat entre feble i moderada amb cops forts, i alguna de molt forta al nord del cap de Creus, si bé de cara a la tarda perdrà intensitat. El mestral bufarà entre fluix i moderat fins al migdia al terç sud, però amb cops forts durant la matinada. A la resta del territori, el vent serà fluix i de direcció variable de matinada, predominant el component sud i oest a l'interior de la meitat oest, i el component sud i est a la resta.

Avanç del dimarts 23 de juliol

S'imposarà l' ambient assolellat a tot el territori, si bé de matinada i fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. A banda, a partir del migdia hi haurà alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. Durant la nit es formaran núvols baixos a punts del litoral sud.

La temperatura mínima serà lleugerament més alta. Per la seva banda, la temperatura màxima pujarà lleugerament a tot el territori. A Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, els valors màxims podran superar localment els 37 ºC.

Bufarà tramuntana entre fluixa i moderada tota la jornada a l'Alt Empordà, amb cops forts al nord del sector i algun de molt fort al nord del cap de Creus. A la resta del territori predominarà el vent fluix i de direcció variable durant la matinada, i de component sud i oest entre fluix i moderat la resta de la jornada, si bé hi haurà algun cop fort al litoral i prelitoral sud a la tarda. Independentment, a l'extrem nord del Pirineu predominarà el vent de component nord fluix amb cops moderat durant les hores centrals de la jornada.