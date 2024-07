Pedro Sánchez, citat per declarar al 'cas Begoña Gómez'

Pedro Sánchez. Foto: EuropaPress

El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar el president del Govern, Pedro Sánchez, per declarar com a testimoni el proper 30 de juliol, a les 11.00 hores, en el marc de la investigació que dirigeix contra la seva dona, Begoña Gómez, per presumptes delictes de trànsit dinfluències i corrupció en els negocis.

En una providència, recollida per Europa Press, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid explica que la prova testifical es practicarà a La Moncloa, en virtut del que estableixen els articles 412 i 413 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim) . Aquests articles fixen que quan la declaració del president del Govern fos "sobre qüestions de què no hagi tingut coneixement per raó del seu càrrec", el jutge es desplaçarà al seu domicili o despatx oficial per a la compareixença.

Cal recordar, però, que la mateixa LeCrim a l'article 416 preveu que el cònjuge d'una persona investigada està "dispensat de l'obligació de declarar" . Fonts jurídiques consultades per aquesta agència de notícies necessiten que això no l'eximeix de l'obligació de comparèixer.

De cara a l'interrogatori previst per al 30 de juliol, el jutge ha requerit els serveis informàtics de la Comunitat de Madrid perquè, acompanyats d'agents de la Policia Judicial, "es personin el dia 29 de juliol" a la seu del Palau de La Moncloa. L'instructor també ha designat dos tècnics perquè acompanyin la comissió judicial per si el dia de la declaració hi ha "algun incident".

Així doncs, es preveu que la testifical del president del Govern quedi gravada i s'aporti al procediment en què ja figuren tres investigats: Begoña Gómez, el rector de la Universitat Complutense de Madrid, Joaquín Goyache ; i l'empresari Juan Carlos Barrabés.

BEGOÑA GÓMEZ ES VA ACOLLIR EL SEU DRET A NO DECLARAR

La decisió del magistrat té lloc després que divendres passat Begoña Gómez s'acollís al seu dret a no declarar perquè el seu advocat es va recomanar per apreciar falta de garanties en el procediment que es dirigeix en contra.

"La meva representada no ha declarat no perquè tingui res a amagar, sinó perquè aquesta defensa li ha recomanat que no es fes aquesta declaració", va assenyalar el seu advocat, Antonio Camacho, en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida dels Jutjats de Plaça de Castella.

L'esposa de Pedro Sánchez estava citada a declarar com a investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis en el marc d'una causa que té l'origen en una denúncia de Manos Limpias. En el procediment també exerceixen l'acusació popular Vox, Fes-te Sentir, Iustitia Europa i Moviment de Regeneració Política. La Fiscalia es va oposar que s'admetés la denúncia inicial.

La citació de divendres passat es va acordar després que el 5 de juliol el jutge acordés suspendre la compareixença perquè Gómez va assegurar que desconeixia els fets que se li imputaven i la seva defensa va avisar que una de les querelles, la de 'Hazte Oír', no li havia estat notificada.