Sequera a Catalunya: irrefrenable caiguda del nivell de les conques internes

La sequera continua aguaitant. Foto: CanvaPro

No hi ha manera de canviar la tendència, i és que els nivells dels embassaments de les conques internes de Catalunya no deixa de disminuir. La tendència és clarament negativa, ja que la manca de pluges i laugment de les temperatures provoca que els descensos es mantinguin.

Com és habitual, l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat la dada... i el que diumenge 22 passat era un 35,41% de capacitat, aquest dilluns 23 ha retrocedit fins al 35,29%.

Foto: Agència Catalana de l'Aigua

Fa tot just un parell de setmanes que els nivells estaven sobre el 37%, just abans que les multitudinàries pluges posessin un punt final després de mesos de repetits episodis. Tot i això, des de la segona meitat de juliol s'ha capgirat les dades positives i, a poc a poc, la quantitat acumulada ha anat retrocedint .

A més, segons apunta el Meteocat, no hi haurà pluges durant els propers dies, per la qual cosa no hi ha previsió que es pugui revertir la tendència negativa.

En cas que continuïn baixant els nivells, l'ACA ja ha posat data a la tornada de la fase d'excepcionalitat, i seria a final d'any... per entrar en emergència a finals del primer trimestre del 2025.

Samuel Reyes, el director de l'entitat, va assenyalar que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han registrat 40 mesos secs i 3 humits i recorda que moltes unitats d'explotació estan en alerta, excepcionalitat i "fins i tot" en emergència.

"No perquè hàgim tingut un trimestre, que ha estat aquest últim, humit vol dir que s'hagi acabat la sequera", va remarcar.



La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya , els embassaments tenen una capacitat total al voltant de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700.000 milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia .