La petició de multa de la Fiscalia per la presumpta agressió sexual de Saül Gordillo

Gordillo, en una compareixença al Parlament. Foto: Parlament de Catalunya

La Fiscalia demana per a l'exdirector del diari digital Principal, Saül Gordillo, 9.000 euros de multa per presumptes tocaments sexuals sense consentiment a una redactora del mitjà a la celebració de Nadal de l'empresa del 2022.

A l'escrit d'acusació consultat per Europa Press, el Ministeri Públic relata que va anar a la discoteca Apol·lo de Barcelona cap a les 2.40 de la matinada del 2 de desembre de 2022 juntament amb uns companys de treball, tots ells redactors i empleats del diari que dirigia.

La presumpta agressió es va produir, segons la Fiscalia, en un ambient "festiu, alegre i molt desenfadat", durant la festa d'empresa que havia començat amb un sopar i unes copes en un establiment del Port Olímpic i que va seguir a la discoteca.

Segons l'escrit, "va ficar la mà esquerra per sota del camal dels pantalons curts de la cama esquerra, arribant la mà a la zona genital de la dona", que no reclama indemnització per aquests fets.

A més de la multa, el Ministeri Fiscal sol·licita llibertat vigilada 2 anys i inhabilitació especial de 3 anys per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat.

La versió de la víctima

Segons va afirmar la víctima que va denunciar el primer presumpte cas d'agressió sexual, els fets van passar a la barra de la discoteca Apolo, a Barcelona, durant la matinada. Mentre ella estava demanant una consumició, el seu cap se li va acostar i va començar a fer-li tocaments per sobre dels pantalons, sense que pogués aturar-lo, segons va explicar. Aquests presumptes fets li van causar un atac d'estrès posttraumàtic que encara l'afecta.

Els Mossos van descartar detenir Gordillo, encara que van citar a declarar redactors de la plantilla que eren a la discoteca aquella nit per aclarir els fets. El periodista també va declarar davant dels Mossos i va negar les acusacions, afegint que estava molt begut la nit dels fets.