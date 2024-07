La Fiscalia recorrerà la citació de Sánchez com a testimoni al 'cas Begoña Gómez'

Pedro Sánchez. Foto: EuropaPress

La Fiscalia Provincial de Madrid recorrerà la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de citar a declarar com a testimoni el president del Govern, Pedro Sánchez , en la investigació que dirigeix contra la seva dona, Begoña Gómez , per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis.

Fonts del cas han confirmat a Europa Press que el fiscal del procediment preveu sol·licitar al jutge que anul·li la providència que s'ha donat a conèixer aquest dilluns en què s'explica que la prova testifical es practicarà a La Moncloa , en virtut del que estableixen els articles 412 i 413 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim).

Aquests articles fixen que quan la declaració del president del Govern fos "sobre qüestions de què no hagi tingut coneixement per raó del seu càrrec", el jutge es desplaçarà al seu domicili o despatx oficial per a la compareixença.

En aquesta causa el jutge investiga "tots els actes, conductes i comportaments" duts a terme per Begoña Gómez "des que el seu marit és el president del Govern que es contenen a la denúncia inicial" presentada pel sindicat Manos Limpias, en relació amb els seus presumptes vincles amb Barrabés i els contractes amb aquest que no han quedat en mans de la Fiscalia Europea.

En el seu escrit, l'instructor defensa que veu "convenient, útil i pertinent rebre declaració a l'espòs de la investigada". La LeCrim , no obstant, a l'article 416, diu que Pedro Sánchez com a cònjuge de Begoña Gómez estaria "dispensat de l'obligació de declarar".

Fonts jurídiques consultades per Europa Press necessiten que això no l'eximiria de l'obligació de comparèixer davant del jutge, de manera que fins que l'instructor no es presenti a la Moncloa, el president del Govern no es podria acollir a aquest article. Cal recordar que la Fiscalia va demanar a l'abril que s'inadmetés la denúncia de Manos Limpias que va donar origen a la causa.

A principis de juliol, va sol·licitar a l' Audiència de Madrid que delimités la causa perquè considera que el jutge està dirigint una causa "general". La decisió del magistrat de citar Sánchez té lloc després que divendres passat Begoña Gómez s'acollís al seu dret a no declarar tota vegada que el seu advocat es va recomanar per apreciar falta de garanties en el procediment que es dirigeix en contra.

Aquell mateix dia, l'acusació popular que exerceix Vox va demanar al jutge que cités Pedro Sánchez com a testimoni perquè expliqui les "trobades" que hauria mantingut amb Begoña Gómez i l'empresari investigat Juan Carlos Barrabés.