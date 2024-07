Begoña Gómez recorre el fet que Sánchez hagi de testificar

Begoña Gómez. Foto: EuropaPress, CanvaPro

La defensa de Begoña Gómez, dona del president del Govern, ja ha recorregut la decisió del jutge que la investiga de prendre declaració com a testimoni Pedro Sánchez a La Moncloa perquè considera que "no hi ha cap indici que justifiqui la línia d'investigació, una vegada més prospectiva, que s'ha iniciat".

El seu advocat, l'exministre socialista Antonio Camacho , ha presentat aquest dimarts un escrit davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid en què al·lega que la citació de Sánchez del 30 de juliol "manca de fonament".

"No hi ha el més mínim indici que justifiqui la citació efectuada més enllà de la voluntat libèrrima del magistrat instructor de prendre la declaració que ha acordat", assenyala. La defensa retreu a l'instructor que redactés una providència que "només pot ser qualificada" com a "sorprenent".

"Cita tres articles dels quals dos no existeixen a la nostra Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim)", apunta, en referència al punt 2.12 de l'article 412 i al paràgraf 12 de l'article 413. Per al lletrat, "no s'arriba a entendre" que si el jutge està investigant "tots els actes, conductes i comportaments que s'han dut a terme per" Begoña Gómez "des que el seu marit és el president del Govern", aquest decideixi desplaçar-se a La Moncloa i prendre declaració amb la fórmula de l'article 412.3; és a dir, per "qüestions de què hagi tingut coneixement el testimoni però no per raó del seu càrrec".

"És obvi que el que intenta investigar l'instructor és una suposada pretesa influència de la meva representada en el president del Govern i, si és així, és en atenció al lloc que constitucionalment ocupa com a President del Govern", afegeix.

NO VEU INDICIS SUFICIENTS

Camacho defensa que la fórmula que ha de fer servir el jutge hauria de ser la de l'article 412.2, que permet al president del Govern declarar "per escrit" sobre "els fets que tingui coneixement de raó del seu càrrec".

En aquest sentit, insisteix que l'instructor ha citat Sánchez com a testimoni "no per ser el cònjuge" de Begoña Gómez "sinó perquè dirigeix l'acció del Govern". Tot i això, l'advocat reitera el que ja ha dit "en multitud d'escrits": que no hi ha un objecte de recerca definit en aquest procediment.

I insisteix que el jutge hauria d'investigar únicament els contractes recollits a la denúncia de Manos Limpias relatius a la UTE formada per Innova Next SLU i l'Escola de Negocis The Valley, perquè així ho va deixar "meridianament clar" l'Audiència de Madrid.

Sobre aquest extrem, la defensa recorda que aquests contractes els investiga ara la Fiscalia Europea, que és "la competent per conèixer de les possibles irregularitats produïdes en la tramitació". "Amb això n'hi hauria prou per fonamentar aquest recurs, ja que si no hi ha objecte de la investigació no és possible que l'instructor acordi la pràctica de cap diligència", afegeix.

Tot i això, Camacho recalca a més que encara que s'han aportat "múltiples documents" i s'han practicat "diverses declaracions testificals", "el cert és que aquestes diligències no han afegit res a la insuficiència indiciària existent en la denúncia inicial, tal com ho va interpretar l'Audiència Provincial de Madrid".

En aquest sentit, subratlla també que ja s'han aportat dos informes a la causa de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil "en què no hi ha cap indici d'irregularitats en els fets investigats".