El Parlament mantindrà la Medalla d'Or a l'Abadia de Montserrat

Foto: EuropaPress, Wikipedia Commons

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts per unanimitat mantenir la Medalla d'Or a l'Abadia de Montserrat malgrat que víctimes d'abusos a l'Església els hagin lliurat una carta demanant que es retiri.

Així ho han explicat fonts parlamentàries, que han assegurat que el president del Parlament, Josep Rull, ha dit que la Mesa es reafirmat a la Medalla perquè, malgrat que els abusos són un episodi "gravíssim" que condemnen, han tingut en compte que Montserrat és una institució mil·lenària i també una de les poques que va comparèixer davant de la Comissió parlamentària d'abusos a l'Església.

Tot i això, Rull rebrà les víctimes d'abusos "per una qüestió d'empatia i suport total al patiment viscut".

A més, les citades fonts parlamentàries han reivindicat que, sent conscients que la legislatura podia decaure, van impulsar una proposició de llei per a la imprescriptibilitat d'aquests delictes a l'àmbit penal que es va enviar al Congrés, i això ha permès que continuï viva.

VÍCTIMES

En roda de premsa a la Cambra, una dels afectats, Enric Soler, ha demanat solucions per a les víctimes: "No podem esperar mil anys per resoldre les nostres situacions. Hem estat amagats per tots els poders sota una catifa".

Una altra de les víctimes, Miguel Hurtado, ha lamentat que el benestar dels afectats "és l'última cosa que importa i es prioritza la institució".

CASOS DE PEDERÀSTIA

Aquesta decisió arriba després que les víctimes de pederasta a l'Església demanessin aquest dimarts al Parlament que es retirés la Medalla d'Honor en categoria d'Or a l' Abadia de Montserrat.

La carta lliurada pels afectats per la pederàstia estava signada per Miguel Hurtado (víctima a Montserrat); Alejandro Palomas (agredit en un col·legi de La Salle), Manuel Barbero (pare d'una víctima als Maristes) i Jordi de la Mata (abusat als Jesuïtes), entre d'altres.

"Els signants d'aquesta carta hem patit abusos sexuals greus i prolongats per religiosos catalans. Aquest trauma sexual s'ha vist incrementat, cruelment i innecessàriament, per la llei del silenci imposada per la jerarquia catòlica", així deia la carta.

L' Abadia de Montserrat és una de les institucions religioses on almenys 14 nens van patir agressions sexuals, els dirigents de les quals "van amagar i encobrir".