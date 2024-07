La decisió d'Educació: crea el grup estable de substitucions docents

Un professor en una classe. Foto: Europa Press

La Generalitat ha acordat aquest dimarts 23 de juliol crear un grup estable de substitucions docents, del qual formaran part 2.140 interins el proper curs escolar 2024-25, per " garantir la cobertura de les substitucions " de forma immediata als centres educatius.

Segons ha informat el Govern, aquest grup també té per objectiu garantir l'estabilitat del personal interí que hi participi, ja que els seus integrants prestaran serveis de manera ininterrompuda i en un àmbit territorial concret durant tot el curs.

D'aquesta manera, en els períodes en què no facin substitucions, faran les funcions docents de reforç, mitjançant el nomenament corresponent, que siguin determinades per la direcció del centre on han dut a terme la darrera substitució.

La Conselleria d'Educació de la Generalitat, encapçalada en funcions per Anna Simó, publicarà una convocatòria per a cadascun dels tres cursos escolars previstos a l'acord de Govern, i cada convocatòria determinarà el nombre màxim de persones que constituiran els grups estables de personal interí a cada comarca o districte.

Per al curs 2024-25, la xifra és de 2.140 persones, i transcorregut els tres anys d'aquesta mesura, s'avaluaran els resultats en termes d'eficàcia i eficiència i en funció d'això si s'incorpora com a mesura estructura al sistema de borsa d'interins docents.

Les inscripcions al grup docent es podran fer entre el 21 i el 26 d'agost, i el llistat definitiu i nomenaments es coneixerà el 29 i 30 d'agost.

Assignacions definitives

Cal tenir en compte que la setmana que va començar dilluns passat 22 de juliol es publicaran les assignacions definitives dels docents dels centres públics per al curs 2024-25.

Tot i que s'havien de publicar la primera setmana d'aquest mes, la Conselleria va decidir que seria aquesta setmana... tot i que finalment va publicar els provisionals el passat dilluns 15. Després dels dies hàbils per a les reclamacions, la data esperada pels professors està a punt d'arribar.

Canvis i novetats

D'altra banda, el Govern ha anunciat que ha donat llum verda al currículum del cicle de grau superior de Fotografia, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, amb l'objectiu d'actualitzar-lo i fer-lo més competencial i adaptat als entorns dels centres.