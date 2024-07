Llum verda a l'eliminació de l'acomiadament automàtic per incapacitat permanent

La ministra Yolanda Díaz. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat a segona volta, a proposta dels Ministeris de Treball i Economia Social i de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, la reforma de l'article 49.1.e de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta modificació eliminarà la incapacitat permanent com a causa automàtica dextinció de la relació laboral.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va anunciar l'aprovació en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, destacant que la norma s'ha acordat amb el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

Díaz ha subratllat que aquesta reforma és "molt important" després de la modificació de l'article 49 de la Constitució espanyola, que ha reemplaçat el terme 'disminuït' per 'persona amb discapacitat'. "Estem corregint una discriminació històrica contra les persones treballadores amb discapacitat a Espanya", va afirmar.

L'objectiu, segons el Ministeri, és oferir una ocupació "decent" a les persones amb discapacitat, eliminant la discriminació que suposava l'acomiadament automàtic en certes situacions. En lloc d'això, es prioritzaran opcions com l'adaptació del lloc de treball o el trasllat a altres funcions.

A més, s'implementaran mesures del Llibre Blanc sobre Ocupació i Discapacitat per "reforçar l'accés de les persones amb discapacitat a l'ocupació i ampliar-ne els drets".

Díaz va destacar que les empreses estaran obligades a fer ajustaments raonables perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a la feina, fins i tot si adquireixen la discapacitat després de començar la seva activitat professional.

Mort civil i laboral

La modificació de l'article 49.1.e de l'Estatut dels Treballadors eliminarà la referència a l'extinció automàtica per invalidesa, incapacitat permanent absoluta i incapacitat permanent temporal, separant aquestes causes de la mort de la persona treballadora. "La incapacitat permanent no ha de suposar la mort civil i laboral de la persona treballadora", va afegir Díaz.

La possibilitat d'extingir el contracte, que fins ara estava en mans de l'empresa, es condicionarà a la voluntat de la persona treballadora, que podrà sol·licitar l'adaptació del lloc de treball o el trasllat a un altre lloc vacant i disponible, d'acord amb el perfil professional i compatible amb la nova situació.

El text aprovat també estableix els criteris per determinar quan els ajustaments necessaris constituirien un cost excessiu per a l'empresa, considerant si les despeses d'adaptació poden ser cobertes parcialment o totalment amb ajudes o subvencions públiques i, si no és així, si són excessives en relació amb el salari mitjà, la mida i el volum de negoci de l'empresa.

El Ministeri va destacar que la norma també preveu la possibilitat que les persones treballadores requereixin formació en prevenció de riscos laborals per a la nova situació.

Els serveis de prevenció de riscos laborals i la representació legal dels treballadors col·laboraran per determinar els ajustaments necessaris per adaptar el lloc a la nova situació o per seleccionar altres llocs de treball.

Des de la notificació del reconeixement de la incapacitat permanent, el treballador o treballadora tindrà un mes per decidir si vol seguir en el seu lloc. L'empresa disposarà d'un màxim de tres mesos per adaptar el lloc a les noves necessitats, traslladar el treballador a una altra posició o extingir el contracte si hi concorren els elements necessaris. Durant aquest període d'espera, la persona treballadora rebrà el subsidi d'incapacitat temporal, evitant buits en la cobertura de protecció.