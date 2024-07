Catalunya rebrà més de 107 milions d'euros per al sistema d'atenció a la dependència

Foto: Europa Press / Canva Pro

El Consell de Ministres ha autoritzat, a proposta del Ministeri de Drets Socials, distribuir 107,7 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya per "aprofundir" el canvi de model de cures del sistema de dependència.

Ha autoritzat distribuir 783 milions entre totes les comunitats i ciutats autònomes, mitjançant el mecanisme de finançament de 'nivell acordat', informa l'Executiu aquest dimarts 23 de juliol en un comunicat.

El Govern d'Espanya també ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Educació, distribuir a Catalunya 44,5 milions d'euros que seran destinats a l'educació inclusiva, el suport a l'alumnat amb més dificultats, programació i robòtica, l'adquisició de llibres de textos i millora de la competència matemàtica i lectora.

Promeses... per al 2027

Aquest anunci arriba després que el passat mes de febrer, el Ministre de Serveis Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy , es comprometés que a finals de la legislatura, el 2027, el Govern central es faria càrrec del 50% del finançament de la dependència a Catalunya, tal com estableix la legislació.

La Llei de la Dependència, aprovada al Congrés dels Diputats el 2006, estableix que el finançament del sistema d'ajuts a la dependència ha de ser compartit al 50% entre les comunitats autònomes i el Govern central. Això abasta les places públiques en residències, centres de dia, cuidadors a domicili i qualsevol altre servei públic a què accedeixin les persones amb algun grau de dependència reconegut pels serveis socials, principalment ancians, persones amb discapacitat o malalties greus.

Tot i això, des de la implementació d'aquesta llei, i especialment després de les retallades de Mariano Rajoy, les aportacions del Govern a les autonomies per finançar els recursos de la dependència no han arribat al 50% estipulat per la llei.

A Catalunya, segons dades de Drets Socials, la contribució de l'Estat s'ha mantingut per sota del 20% a l'última dècada, mentre que la Generalitat ha assumit més del 80% d'aquesta despesa.

Després de la pandèmia del coronavirus, l'Executiu central va incrementar la partida un 130%. Una dotació que el ministre va voler destacar, però que va tenir una resposta per part del conseller Carles Campuzano, que va dir que està "molt lluny del que s'ha promès".