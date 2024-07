Protestes davant de Mas d'Enric per l'agressió a una funcionària de presons

Protestes anteriors de CSIF. Foto: EuropaPress

Aquest diumenge passat va tenir lloc una nova agressió a una funcionària de presons del centre penitenciari Mas d'Enric (Tarragona). Davant aquest increment de violència que sembla no tenir fi ni forma de parar-ho, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha decidit organitzar concentracions aquest dimecres 24 de juliol davant de Mas d'Enric, mentre que aquest dijous tindrà lloc a Brians 1 .

La concentració de Mas d'Enric serà a les 11.00 hores i demà a Brians 1 , a Sant Esteve Sesrovires, a les 12 hores. Tot i això, no han estat les úniques protestes, ja que el sindicat CSIF es va concentrar aquest passat dimarts 23 de juliol a les portes de la presó de Ponent, a Lleida. Cal tenir en compte que la dona que va ser agredida era afiliada a CSIF i és oriunda de Lleida.

Nova agressió

Aquestes protestes arriben després que diumenge passat una pres intentés assassinar una funcionària al centre penitenciari Mas d'Enric, asfixiant-la amb un cordill fins que aquest es va trencar a causa de la força que exercia.

Aquest atac va ser detingut a temps per altres agents penitenciaris que van intervenir ràpidament, evitant que l'incident arribés a més conseqüències. Aquests atacs han suscitat una preocupació creixent entre els empleats de les presons catalanes per l'escalada de violència que estan experimentant.

La preocupació per la seguretat a les presons catalanes ha portat els representants sindicals a reclamar no només més recursos i personal sinó també una revisió integral dels protocols de seguretat. També demanen un increment en la formació del personal per manejar situacions de risc i el reforç de les mesures de seguretat al recinte.



Problema reiterat

Cal tenir en compte que fa quatre mesos que ja es va produir un aldarull entre una funcionària de presons i un pres, que va desembocar en la mort de la cuinera de Mas d'Enric, Núria López.

En aquella ocasió, Iulian, un pres conflictiu que s'hi havia obsessionat, va assassinar la cuinera amb un ganivet abans d'acabar suïcidant-se. Aquest mètode va ser precisament el mateix que va utilitzar el 2016 per acabar amb la vida d'una altra dona, i per això complia una condemna d'11 anys.