L'Audiència de Madrid estudiarà l'arxiu de la causa de Begoña Gómez

Antonio Camacho i Begoña Gómez. Foto: EuropaPress

L' Audiència de Madrid estudiarà el 30 de setembre que ve la petició de Begoña Gómez d'arxivar la investigació que dirigeix el jutge Juan Carlos Peinado contra l'esposa del president del Govern per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. També abordarà el recurs en què la Fiscalia demanava delimitar la causa.

En una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press , la Secció 23 de l'Audiència Provincial ha fixat per al 30 de setembre la "deliberació, votació i fallada" dels recursos d'apel·lació que van presentar Gómez i el Ministeri Públic.

La defensa de Gómez, a càrrec de l'exministre socialista Antonio Camacho, va demanar a l'Audiència de Madrid que impedís al titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid fer una "investigació universal" en contra. Així, ha reclamat l'arxiu del procediment en considerar que no hi ha indicis que relacioni Gómez ni amb els contractes investigats ni amb les "vicisituds econòmiques d'Air Europa".

Al recurs, la defensa va sol·licitar que s'anul·lés la resolució en què el jutge va dir que estava investigant "tots els actes, conductes i comportaments, que s'han dut a terme, per la investigada, des que el seu marit és el president del Govern d'Espanya que es contenen a la denúncia inicial" de Manos Limpias a excepció dels contractes que investiga la Fiscalia Europea.

La Fiscalia, per part seva, ha sol·licitat a l'Audiència de Madrid que delimités la investigació al considerar que l'instructor està dirigint una "causa general" i segueix sense aclarir què és el que investiga. El Ministeri Públic va al·legar que la resposta del jutge sobre l'objecte d'investigació "són manifestacions que poden semblar una causa general, o si més no excessivament àmplies, tenint en compte les circumstàncies exposades".

La declaració de Pedro Sánchez

Aquesta no ha estat l'única novetat del dia respecte al 'cas Begoña Gómez', i és que el president del Govern, Pedro Sánchez , ha enviat una carta al jutge que investiga la seva dona per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis en què assegura que té voluntat de "col·laborar" amb la Justícia, però defensa que la seva declaració com a testimoni el 30 de juliol "s'haurà de prestar per escrit".

A la missiva que ha remès Sánchez ia la qual ha tingut accés Europa Press, el cap de l'Executiu assegura que la seva compareixença davant el jutge Juan Carlos Peinado "resulta inescindible" de la seva condició de president del Govern i que per això la seva compareixença ha de ser per escrit. "És el meu deure preservar el sentit propi de la institució", afegeix.