Sequera a Catalunya: les conques internes es mantenen per sobre del 35%

Foto: Europa Press

Una petita vall al mig de dies i setmanes de descensos. Aquest dimecres 24 de juliol, la capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya és pràcticament idèntic al de la jornada d'ahir, dimarts 23.

Com és habitual, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat la dada... i aquest dimecres 24 la xifra és del 35,11%, un valor molt semblant al de les darreres jornades.

Les dades del 24 de juliol. Foto: ACA

La tendència, no obstant això, continua sent negativa aquest juliol, menys plujós que mesos anteriors. En el moment de més capacitat en aquest episodi de sequera que vivim, els embassaments de les conques internes van arribar a estar lleugerament per sobre del 37%.

Tempestes la tarda de dimecres 24 i pluges el dijous 25

Cal veure, doncs, com evoluciona la capacitat, però cal tenir en compte que la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assenyala que s'esperen tempestes, que podrien ser localment moderades i deixar quantitats destacables d'aigua a punts del Pirineu.

Aquesta mateixa zona del nord del territori rebrà precipitacions durant les hores del vespre del dijous 25, encara que aquestes pluges seran febles o localment moderades, segons el Meteocat.

La quantitat d'aigua que cau del cel anirà disminuint a mesura que avancem cap al cap de setmana, ja que divendres s'espera, com a màxim, algun plugim solt a la mateixa zona.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total al voltant de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700.000 milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d'aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d'1 hectòmetre cúbic (hm3) d'aigua al dia.