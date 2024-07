La forma per a que les comunitats de veïns puguin vetar nous pisos turístics

La caixa de seguretat dun pis turístic. Foto: Europa Press / Canva Pro

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat aquest dimecres 24 de juliol que el Govern està treballant en una esmena per modificar la Llei de Propietat Horitzontal per tal d'"empoderar" els veïns dels edificis on s'estigui promovent la instal·lació de pisos turístics.

"Volem que sigui necessària l'autorització dels veïns, amb una majoria de tres cinquens, perquè aquests pisos puguin instal·lar-se, de manera que aconseguim introduir un element de racionalitat a l'auge d'aquest tipus d'habitatges", ha explicat Cuerpo en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya de la qual es fa ressò Catalunya Press.

Segons el ministre d'Economia, es poden prendre mesures davant del creixement dels habitatges turístics, tenint en compte que aquest és un àmbit de competències compartides, no només per part de l'Estat, sinó també d'altres actors, tant comunitats com ajuntaments.

Cuerpo, però, ha remarcat que, per part del Govern, ja s'està treballant per presentar una esmena que canviï la Llei de propietat horitzontal i que "empoderi" els veïns dels blocs on s'estigui promovent la instal·lació d'un pis turístic.

La normativa actual

Cal tenir en compte que la normativa que regeix els apartaments i habitatges d'ús turístic a Espanya és responsabilitat de les comunitats autònomes i també dels ajuntaments. Això vol dir que cada ciutat (i/o comunitat) té la seva pròpia legislació i requisits.

Per exemple, a la Comunitat de Madrid es requereix el Certificat d'Idoneïtat per a Habitatge d'Ús Turístic (CIVUT) i la inscripció al Registre d'Empreses Turístiques. A la Comunitat Valenciana, en canvi, s'ha implementat una taxa turística que varia entre 1 i 1,5 euros.

A més a més, és essencial distingir entre els diferents tipus d'allotjaments turístics. En aquest sentit, és fonamental comprendre les diferències entre habitatge de vacances i apartament turístic. Les més destacables són les següents:

Habitatges d'Ús Turístic (VUT): són immobles propietat de particulars que es lloguen de manera intermitent i no professional, normalment a través de plataformes en línia .

. Apartaments Turístics (AT): aquests allotjaments solen estar gestionats per empreses i han de complir amb certs estàndards, com la classificació per claus i oferir serveis addicionals com a recepció.

Les normatives regionals solen diferenciar entre tots dos tipus d'activitat i exigir requisits més estrictes per als apartaments gestionats de manera professional.