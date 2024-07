Quants nens moren cada any per l'augment de la calor?

Un nen amb una mànega. Foto: UNICEF / Canva Pro

UNICEF ha alertat en un informe basat en dades de 23 països que l'augment de la calor a Europa i Àsia Central és el causant de la mort d'uns 400 nens a l'any.

Així es desgrana en l'anàlisi Combat la calor: salut infantil davant les onades de calor a Europa i Àsia Central, que assegura que la meitat d'aquests nens van morir el primer any de vida a causa de malalties relacionades amb la calor, la majoria a els mesos destiu.

La directora regional d'UNICEF per a Europa i Àsia Central, Regina De Dominicis, afirma que 92 milions de nens ja estan exposats a freqüents onades de calor en una regió on les temperatures "augmenten al ritme més ràpid del món".

Segons avisa l'informe, sotmetre's a altes temperatures té greus efectes en els més joves, fins i tot abans de néixer. Entre els riscos a tenir en compte hi ha els parts prematurs, baix pes en néixer, mortinats i anomalies congènites.

El document també explica que l'estrès tèrmic és una causa directa de mortalitat infantil i assenyala que la calor extrema ha causat la pèrdua de 32.000 anys de vida sana entre nens i adolescents a Europa i Àsia Central.

UNICEF fa diverses recomanacions als governs d'aquestes regions, entre les quals inclouen integrar estratègies per reduir l'impacte de les onades de calor a través de polítiques i gestió de risc de desastres, invertir en sistemes d'alerta primerenca i plans d'acció de salut contra la calor.

També suggereix l'adaptació d'instal·lacions educatives per reduir les temperatures a les zones on hi juga la infància, a més de garantir el subministrament d'aigua potable.

Consells davant de la calor

La calor excessiva suposa un risc de salut per a la població, especialment si les persones estan exposades a temperatures elevades durant llarga estona. Aquesta calor pot provocar malalties com els cops de calor, un trastorn que pot ser perillós per a la vida i que requereix atenció sanitària.

Tot i que tots estem en risc de patir els efectes de l'excés de calor, hi ha grups de població més vulnerables. Aquestes persones poden patir malalties cròniques que empitjoren amb la calor, problemes relacionats amb la suor que impedeixen que el cos es refrigeri, certes característiques individuals o factors socials com aïllament o pobresa energètica, o habitatges sense aïllament tèrmic.

Si esteu a càrrec d'un nen, vigileu que beveu prou aigua durant el dia, mai no el deixeu sol al cotxe amb les finestres tancades i eviteu exposar-lo al sol durant les hores centrals del dia. Si coneixeu persones grans o amb malalties que viuen soles, procureu mantenir un contacte freqüent, recordeu-los que s'hidratin i, si cal, reviseu amb el metge la seva medicació.

Tot seguit, es reprodueix una infografia amb consells per evitar patir malalties relacionades amb la calor en èpoques de temperatures molt elevades.