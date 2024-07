Curts de personal: alerten del mal estat de la Direcció General de Trànsit a Catalunya

La seu de la DGT a Barcelona. Foto: Google Maps

"Tant Funció Pública com el Ministeri de l'Interior no inverteixen a Catalunya el que és necessari per al bon funcionament dels organismes que posseeix la Direcció General de Trànsit (DGT)" al territori català.

Així de contundent es mostra la Coordinadora de Trànsit de la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF), que ha denunciat que a Catalunya hi ha "452 places dotades pressupostàriament" però "que només estan cobertes el 65,93% de les que hi ha". És a dir, 298.

El sindicat considera que "aquesta paupèrrima xifra posa de manifest la impossibilitat de donar un servei de qualitat, d'acord amb els estàndards que mereixen els ciutadans en relació amb el preu que paguen per aquests serveis".

Les conseqüències? Es disparen els temps d'espera "per a absolutament tot": exàmens teòrics i pràctics, canvis de permisos...

De fet, a principis d'aquesta setmana el sindicat va denunciar que la demora per al pràctic del carnet arriba als 4 mesos i va demanar reforçar la DGT amb 1.000 empleats al conjunt d'Espanya. "Actualment tenim uns 3.000 treballadors quan se'n necessiten almenys 4.000", asseguren des del sindicat de funcionaris.

CSIF, a més, diu que a l'estiu "l'acumulació de ciutadans a les zones costaneres dificulta encara més l'esforçat treball dels empleats de la DGT a totes les prefectures". L'excepció és Lleida, tot i que el sindicat assegura que la situació tampoc no és per felicitar-se.

Les dades a cadascuna de les seus de la DGT a Catalunya

Barcelona

Llocs totals: 255

Llocs coberts: 169

Tant per cent d'ocupació: 66,27%

Tant per cent d'ocupació de les finestretes: 48,32% (72 de 149)

Sabadell

Llocs totals: 55

Llocs coberts: 32

Tant per cent d'ocupació: 58,18%

Tant per cent d'ocupació de les finestretes: 44,44% (16 de 36)

Girona

Llocs totals: 53

Llocs coberts: 36

Tant per cent d'ocupació: 67,92%

Tant per cent d'ocupació de les finestretes: 40,74% (11 de 27)

Lleida

Llocs totals 35

Llocs ocupats 25

Tant per cent d'ocupació: 71,43%

Tant per cent d'ocupació de les finestretes: 40% (6 de 15)

Tarragona

Llocs totals 54

Llocs ocupats 36

Tant per cent d'ocupació: 66,67%

Tant per cent d'ocupació de les finestretes: 37,04% (10 de 27)

"Mal pagats"

CSIF afegeix que, a banda d'estar curts de personal, els sous que perceben els funcionaris també són baixos.

El sindicat detalla que els Operadors d'Informació, que són els encarregats d'atendre els ciutadans que arriben a les finestretes de les Prefectures Provincials, gairebé no sobrepassen els 1.200 euros mensuals. CSIF assegura que, l'any passat, el salari mitjà a Catalunya era de 2.050 euros mensuals.

Per aquest motiu, els representants sindicals diuen que dels 254 llocs específics d'atenció al públic actualment estan ocupats... 115, el 45,28% del total.