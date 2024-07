Previsió del temps a Catalunya: arriben els avisos per calor nocturna

Foto: CanvaPro

Aquest dijous 25 de juliol, Catalunya tindrà un nou dia d'altes temperatures i al nord-est hi haurà un avís per calor nocturna, per la qual cosa seran hores complicades per agafar el son en el moment de dormir.

Tindrem ambient assolellat en conjunt, a la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Oriental, així com de forma més aïllada a altres punts de l'interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu. De matinada i de nou al final del dia hi haurà alguns núvols baixos al litoral sud.

A la tarda, no es descarten alguns ruixats alguns aïllats al Pirineu, sobretot al sector Oriental. Seran febles o localment moderats i és possible que vagin acompanyats de tempesta. Temperatura màxima similar o lleugerament més baixa.

Visibilitat i vent

Visibilitat bona o excel·lent en general. Tot i això, a punts de muntanya del Pirineu o Prepirineu serà regular o dolenta en moments de xàfec.

Fins a migdia a l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, amb algun cop fort al nord del cap de Creus. A la resta del territori, el vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i al final del dia. La resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat arreu, amb cops forts a la tarda al prelitoral sud i al sud de Ponent.

Avanç del divendres 26 de juliol



Ambient assolellat en conjunt. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu i punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est. De matinada hi haurà alguns núvols baixos a l'extrem sud del litoral, així com a la nit a altres punts del litoral sud i del Camp de Tarragona.

La temperatura mínima serà semblant en general. La temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa al terç oest, mentre que a la resta del país serà similar o lleugerament més alta.

El vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i al final del dia. La resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat arreu, amb cops forts a la tarda al prelitoral sud i al sud de Ponent. A banda, al nord del cap de Creus bufarà tramuntana fluixa o moderada fins a mig matí.