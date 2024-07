Els Jesuïtes admeten que 25 religiosos i 15 laics van abusar de menors des del 1948 a Catalunya

Els Jesuïtes de Catalunya han registrat des de l'inici de la seva investigació interna 145 denúncies per abusos sexuals dins de la institució des del 1948 comesos per 29 religiosos i 15 laics i, "amb la voluntat de trencar el silenci", el delegat i portaveu de la institució a Catalunya, Pau Vidal SJ, ha llegit en veu alta el nom de 14 dels victimaris, sobre els quals s'ha obert un procés judicial ordinari o canònic.

Així ho han fet aquest dijous durant una roda de premsa en què la institució ha presentat els resultats de l'anàlisi sobre abusos comesos a escoles i altres institucions de la companyia a Catalunya elaborat el darrer any en col·laboració amb el bufet d'advocats Roca Junyent i en coordinació amb altres professionals i entitats externes.

Vidal ha expressat que "fins ara no havíem donat noms", però aquest dijous han volgut fer pública la identitat de 14 victimaris, en les seves paraules, entre els quals destaquen Lluis Tor, amb 25 denúncies, i Francesc Peris , amb 24 denúncies.

EX ALUMNES DEMANEN MESURES CONCRETES PERQUÈ NO ES REPETEIXIN ELS ABUSOS SEXUALS EN EL FUTUR

El sisme social que ha provocat 'La fugida', sobre els abusos sexuals comesos per 2 sacerdots jesuïtes i l'encobriment de l'ordre, segueix sumant conseqüències. 'La fugida' va recrear els passos dels sacerdots del col·legi Sant Ignasi Lluís Tó (condemnat el 1992 per abusos i ja mort), i Francesc Peris, antic professor de Casp que finalment ha confessat que va cometre abusar de menors des del 1972 i, després de perdre els càrrecs jesuïtes viu en una residència de l'ordre seguint un procés de reconeixement del dany comès.

Setmanes després de l'emissió del reportatge, més d'un centenar d'exalumnes dels col·legis jesuïtes de Barcelona van signar una carta en què expressaven la seva "profunda repúdia cap a les accions i les omissions que van permetre l'abús sistemàtic de menors" als centres educatius i van exigir que les seves fotografies siguin retirades de les orles per "no ser associats amb una institució que ha permès i encobert aquests actes atroços".

Les promocions d?aquests 107 estudiants van des del 1956 fins al 2014 i exigeixen a l?ordre una disculpa pública, suport integral a les víctimes, compensació econòmica i mesures efectives per prevenir futurs abusos.

En una dura missiva adreçada a la Companyia de Jesús i dels Col·legis dels Jesuïtes, els exalumnes subratllen que els “abusos sexuals comesos per alguns membres del clergat i encoberts per la direcció, professors i altres membres de la comunitat, són una traïció imperdonable a la confiança dipositada en la institució ”.

"Esperem que aquesta carta impulsi l'acció i la reflexió, per corregir errors del passat i restaurar la confiança en la institució", afegeixen a la carta.